原标题：一种特殊细胞能精确狙击卵巢瘤

瑞典卡罗林斯卡学院科学家发现，一种特殊的自然杀伤（NK）细胞——适应性自然杀伤（aNK）细胞，能够像免疫系统家族的“狙击手”一样，记住并精确狙击卵巢肿瘤。这项发表于《癌症免疫学研究》杂志的最新突破，为开发出更强大的癌症免疫疗法提供了新思路。

NK细胞是白细胞，在防御病毒感染和应对癌症方面发挥核心作用。NK细胞可以识别并破坏不健康的细胞，如肿瘤细胞。而aNK细胞作为其中的“精锐部队”，能记住曾经遭遇的感染或肿瘤的特征，并在二次交锋时发动更猛烈的攻势。这种特性使其成为对抗癌症的“智能武器”。

研究团队采用单细胞RNA测序和基因表达图谱技术，在分子层面解析了aNK细胞与卵巢癌细胞的“攻防战”。结果表明，aNK细胞在治疗癌症方面具有巨大潜力，尤其是应对卵巢癌等难治性肿瘤。

这项研究还挑战了传统认知。此前，NK细胞被认为只是先天免疫细胞，对癌症没有记忆功能，如今却发现aNK细胞能像“老练的猎手”般锁定目标。

研究团队计划开发增加患者aNK细胞数量和活性的疗法，并推进临床试验，以评估其对患者生存率的影响。（记者刘霞）

(责编：郝孟佳、李昉)