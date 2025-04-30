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同种疫苗应该在同一手臂接种吗

2025年04月30日08:22 | 来源：科技日报
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原标题：同种疫苗应该在同一手臂接种吗

在与病毒持续较量的征程中，疫苗是不可或缺的有力武器。但你有没有想过这样一个问题：疫苗是否需要注射在同一手臂上？这对疫苗效果有影响吗？

由澳大利亚新南威尔士大学和柯比研究所牵头的科研团队，揭开了一个关于疫苗接种的有趣秘密：在接种首剂疫苗的同一手臂接种加强针，能让免疫系统更快、更有效地构筑起防御堡垒。

研究中，团队把目光聚焦在了淋巴结这个免疫系统的“训练营”上。在疫苗接种过程中，一种无害的病原体（即疫苗抗原）会进入人体，紧接着，它会被过滤到淋巴结中。在这里，一群特殊的免疫细胞，即巨噬细胞，率先被激活。它们如同经验丰富的指挥官，开始引导记忆B细胞各就各位。记忆B细胞是免疫系统里的“记忆高手”，当同样的病原体再次来袭时，它们能迅速产生抗体进行反击。

利用先进的活体成像技术，团队清晰地观察到，记忆B细胞会迁移到淋巴结的外层，与那里的巨噬细胞紧紧挨在一起并相互作用。在同一只手臂接种加强针时，这些已经整装待发的被激活的巨噬细胞就像敏锐的哨兵，能够迅速捕捉到疫苗抗原，然后指挥记忆B细胞快速产生高质量的抗体。于是，一场高效的免疫防御战就此打响。

随后，小鼠身上的大量实验表明，这个结果不是偶然。但小鼠毕竟和人类不同，为了把这个发现推广到人类疫苗接种中，团队招募了30名志愿者，并分成了两组，其中20名志愿者在接种首剂疫苗的同一手臂接种加强针，另外10名志愿者则在另一只手臂接种加强针。

结果发现，在同一手臂接种两剂疫苗的志愿者，体内针对新冠病毒的中和抗体在接种第二剂疫苗后的第一周内就迅速产生了。而且，这些抗体对变异株也展现出了强大的战斗力。这一发现，不仅让人们对免疫系统的工作机制有了全新认识，还可能给未来疫苗接种策略带来重大改变。

不过，如果没能在同一手臂上接种同一种疫苗，也不要担心。随着时间的推移，保护效果的差异会逐渐减小。不过，在一些流行性病毒肆虐期间，同手臂接种策略有助于更快地实现群体免疫。（记者 张佳欣）

(责编：郝孟佳、李昉)

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