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“青春之歌——全国大学生创新成果展”在国博开展

2025年04月30日06:08 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京4月29日电  （记者闫伊乔）4月29日，“青春之歌——全国大学生创新成果展”在中国国家博物馆开展。此次展览作为国博“国家展览”2025年度首个展览，于五四青年节即将到来之际推出，聚焦国家战略与青年发展，全面展示新时代大学生的优秀实践成果。

　　本次展览与中国国际大学生创新大赛优秀成果相结合，由“科技新星”“青春奉献”和“家国情怀”三大主题篇章共118个创新项目构成，内容涵盖人工智能、高端制造、医疗健康、生态修复、绿色农业等领域的创新实践与成果转化，呈现技术背后蕴含的青年智慧与社会价值。

　　据介绍，中国国际大学生创新大赛“十年磨一剑”，如今已经成为“百国千校千万人”参与的全球最大的大学生创新创业赛事，为世界青年搭建了实现创新创业梦想的舞台，为世界高等教育改革发展贡献了中国范式。

　　此次展览由教育部、文化和旅游部、中国国家博物馆联合举办，参展高校共计101家。

　　《 人民日报 》（ 2025年04月30日 04 版）

(责编：袁勃、赵欣悦)

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