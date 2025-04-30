本报北京4月29日电 （记者闫伊乔）4月29日，“青春之歌——全国大学生创新成果展”在中国国家博物馆开展。此次展览作为国博“国家展览”2025年度首个展览，于五四青年节即将到来之际推出，聚焦国家战略与青年发展，全面展示新时代大学生的优秀实践成果。

本次展览与中国国际大学生创新大赛优秀成果相结合，由“科技新星”“青春奉献”和“家国情怀”三大主题篇章共118个创新项目构成，内容涵盖人工智能、高端制造、医疗健康、生态修复、绿色农业等领域的创新实践与成果转化，呈现技术背后蕴含的青年智慧与社会价值。

据介绍，中国国际大学生创新大赛“十年磨一剑”，如今已经成为“百国千校千万人”参与的全球最大的大学生创新创业赛事，为世界青年搭建了实现创新创业梦想的舞台，为世界高等教育改革发展贡献了中国范式。

此次展览由教育部、文化和旅游部、中国国家博物馆联合举办，参展高校共计101家。

《 人民日报 》（ 2025年04月30日 04 版）

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