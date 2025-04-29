原标题：中国人民大学在京举行守正创新与党的创新理论体系化学理化研讨会

4月25日，中国人民大学在北京举行守正创新与党的创新理论体系化学理化研讨会。研讨会上，习近平文化思想研究中心、《资本论》教学与研究中心、科学社会主义研究中心揭牌，习近平新时代中国特色社会主义思想研究战略联盟（简称“联盟”）成立。

据介绍，三座中心分别依托哲学院、经济学院和马克思主义学院建设。联盟聚焦党的创新理论和强国建设、民族复兴重大实践问题，凝聚校地合力，共享学术资源，实现优势互补。

中国人民大学党委书记张东刚在致辞中表示，中国人民大学将传承红色基因、弘扬优良传统、扎根中国大地、赓续中华文脉、厚植学术根基，举全校之力深化党的创新理论研究“一号工程”，持续推进马克思主义中国化时代化的理论研究与实践探索，汇聚党的创新理论学理化阐释、学术化表达、体系化建构的合力。

中国社会科学院副院长、党组成员甄占民表示，坚持守正创新，深入推进党的创新理论体系化学理化，必须把握好贯穿其中的“魂脉”和“根脉”，在“两个结合”中找准研究阐释立足点和着力点，聚焦核心性概念、标识性命题和原创性成果，稳定持续地推进有组织科研，坚持久久为功，积小胜为大胜。

中央党史和文献研究院副院长黄一兵说，守正创新是坚持和发展党的思想路线的生动呈现，是坚持固本培元、坚守文化主体性的生动呈现，是赋予理论现实解释力和实践引领力的生动呈现，是不断实现理论创新和实践创新良性互动的生动呈现。（国璇、吴约）

(责编：郝孟佳、李昉)