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高校原创文化精品 | 《向阳里8号楼》：80年代筒子楼的生活切片

2025年04月29日14:15 | 来源：前线
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当炸带鱼的油香从纸页间升腾而起，当筒子楼里的锅碗瓢盆在记忆里叮当作响，我们触摸到的不仅是一部话剧的肌理，更是一个时代的体温。北京电影学院表演学院出品的《向阳里8号楼》，以80年代筒子楼为棱镜，将十一口人的悲欢折射成整个中国城市化进程中的集体回忆。主创团队历经半年田野调查，三代戏剧人同台碰撞，用最朴素的炉灶烹煮出最浓烈的人间烟火。这里没有宏大的历史叙事，只有邻家借酱油的暖意；无需说教式的价值输出，但见岁月褶皱里藏着的真章。当老式台灯的光晕笼罩舞台，照亮的何止是剧中人的柴米油盐，更是观众心底那间记忆中的"年代感单元房"。透过这道向阳的窗口，我们终将懂得：时代浪潮里最动人的，永远是那些"说不出口却割舍不下"的情分。

《向阳里8号楼》演出剧照

一、节目简介

《向阳里8号楼》是北京电影学院表演学院打造的现实主义原创话剧，是“向阳系列”的第二部作品。该剧以20世纪80年代北京老式筒子楼为背景，描绘了三户人家在狭小空间中共处共生的生活场景，展现了市井百姓之间真实、复杂又温暖的邻里关系。作品自2023年首演以来，已在北京电影学院怀柔校区剧场、国家大剧院、上海YOUNG剧场等地演出，并获评“2024年北京高校校园原创文化精品巡展巡演精品项目”。

该剧由表演学院师生、校友共同创作与出演，融合“京味儿”语言风格与当代戏剧表现，构建出一幅带有时代印记与情感共鸣的城市生活画卷。演出采用写实布景、群像塑造与温情叙事，呈现了从个体家庭矛盾到邻里人情的温暖回归，传递出“真情、理解、相守”的生活哲学。

二、故事梗概

故事发生在20世纪80年代北京的向阳里8号楼内，三户人家共住一套筒子楼单元房，每户仅十几平米，需共用厨房和卫生间。长期高密度的共同生活中，三家人虽亲如一家，但也冲突不断，尤其是围绕厨房展开的日常摩擦最为频繁。

当“单位要分房”的消息突然传来，原本维持的微妙平衡被打破。三家人为了争取唯一的分房指标，各出奇招、暗中较劲，矛盾与误会交织升级。然而，在经历争执、揭露与理解之后，他们渐渐意识到彼此之间的情义比一间新房更为可贵，最终达成理解，邻里之情得以重建。

三、主创名单

· 出品单位：北京电影学院

· 出品人：扈强   

· 监制：俞剑红、童雷、李伟

· 制作人：张辉、高敬瑜、姜丽芬、许晓丹、周晓璇

· 编剧：崔建宇、徐倩

· 导演：杨佳音

· 艺术指导：王劲松、赵宁宇

· 策划：吴嵩

· 舞台设计：王威

· 灯光设计：唐祥冬

· 舞台监督：殷勇

· 演出统筹：李瑞琦

参演教师：

· 王劲松、王春子、崔建宇、徐倩、逄婧

参演校友与学生：

· 陈鹏、朱义、王译唯、王曦缇、吴嵩、岳伽怡

· 蒋诗萌、李召洋、王乙清

· 康敬粮、陈宇豪、曾宇杰、程冠瑄

· 刘思纤、刘青青、赵晓琪、申之帅、马辰子、贾晴晴、王上

(责编：李依环、熊旭)

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