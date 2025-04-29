人民网天津4月29日电 近日，第85届中国教育装备展示会在天津举办。会上，辽宁省沈阳市铁西区教育局党组书记、局长刘云义接受人民网专访。

刘云义表示，当前教育数字化转型中，人工智能技术与教育教学的深度融合仍有待加强。2025年，铁西区将深化“人工智能+教育”生态建设，构建“基础模型架构+多元教学场景+智能终端设备”一体化体系，推动AI技术在备课、授课、教研、评价等全流程深度应用。同时，实施教师AI素养提升工程，通过分层培训与实践项目，助力教师掌握AI工具使用技巧。

对于提升教师数字化教学能力方面，刘云义介绍：“我们针对不同教龄、不同学科教师，开设分层课程，结合案例教学与实操演练，帮助教师掌握AI应用技巧；鼓励教师参与AI课题研究与创新实践，探索AI与学科教学融合的有效路径；将教师的AI教学成果纳入绩效考核与职称评定，对优秀案例进行区域推广。”

谈及制度保障，刘云义表示，铁西区在教育装备管理上打出“组合拳”：一是建立装备使用监督考核制度，定期对装备使用频率、资源利用率、教学效果等进行量化评估；二是完善动态反馈机制，依托区域教育大数据平台，实时监测装备使用数据，及时发现问题并指导学校改进；三是设立装备迭代优化基金，定期对装备进行升级更新，确保装备始终服务于教学变革。

“我们明确AI产品是辅助教学的工具，教师拥有最终决策权。”刘云义认为，要通过开展教师培训，不断提升教师对AI产品的理解与掌控能力，让教师能够合理运用技术优势，避免过度依赖。此外，建立教师反馈机制，鼓励教师对AI产品的功能优化提出建议，确保产品更好地服务于教学实际需求。（李昉、实习生李若涵）

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