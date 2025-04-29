打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

刘云义：深化“人工智能+教育”生态建设 推动AI技术深度应用

2025年04月29日13:57 | 来源：人民网-教育频道
小字号

人民网天津4月29日电 近日，第85届中国教育装备展示会在天津举办。会上，辽宁省沈阳市铁西区教育局党组书记、局长刘云义接受人民网专访。

刘云义表示，当前教育数字化转型中，人工智能技术与教育教学的深度融合仍有待加强。2025年，铁西区将深化“人工智能+教育”生态建设，构建“基础模型架构+多元教学场景+智能终端设备”一体化体系，推动AI技术在备课、授课、教研、评价等全流程深度应用。同时，实施教师AI素养提升工程，通过分层培训与实践项目，助力教师掌握AI工具使用技巧。

对于提升教师数字化教学能力方面，刘云义介绍：“我们针对不同教龄、不同学科教师，开设分层课程，结合案例教学与实操演练，帮助教师掌握AI应用技巧；鼓励教师参与AI课题研究与创新实践，探索AI与学科教学融合的有效路径；将教师的AI教学成果纳入绩效考核与职称评定，对优秀案例进行区域推广。”

谈及制度保障，刘云义表示，铁西区在教育装备管理上打出“组合拳”：一是建立装备使用监督考核制度，定期对装备使用频率、资源利用率、教学效果等进行量化评估；二是完善动态反馈机制，依托区域教育大数据平台，实时监测装备使用数据，及时发现问题并指导学校改进；三是设立装备迭代优化基金，定期对装备进行升级更新，确保装备始终服务于教学变革。

“我们明确AI产品是辅助教学的工具，教师拥有最终决策权。”刘云义认为，要通过开展教师培训，不断提升教师对AI产品的理解与掌控能力，让教师能够合理运用技术优势，避免过度依赖。此外，建立教师反馈机制，鼓励教师对AI产品的功能优化提出建议，确保产品更好地服务于教学实际需求。（李昉、实习生李若涵）

(责编：李依环、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部