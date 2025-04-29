廉 思

习近平总书记在纪念五四运动100周年大会上强调，“五四运动，孕育了以爱国、进步、民主、科学为主要内容的伟大五四精神，其核心是爱国主义精神。”今天，五四精神早已融入中华民族追求国家富强、社会进步的血脉之中，成为激励一代代中国青年接续奋斗、砥砺前行的强大精神力量。

置身强国建设、民族复兴伟业的宏阔征程，朝着第二个百年奋斗目标迈进，新时代中国青年要深刻理解五四精神的当代价值，继续发扬五四精神，以实际行动投身中华民族伟大复兴的历史进程。

在百年变局中认清大势。当今世界正处于大发展大变革大调整时期，正经历百年未有之大变局，世界多极化、经济全球化、社会信息化、文化多样化深入发展，全球治理体系和国际秩序变革加速演进。面对这一格局，中国青年必须具备五四精神所倡导的进步意识和历史主动精神，坚定信仰、明辨是非，保持战略定力与理性判断。

在伟大征程中接续奋斗。五四精神的核心是爱国主义。爱国不是唱高调，不是喊口号，而是要落实到具体的、实实在在的行动中。国家的每一次跨越，都凝聚着青年对这片土地深沉的爱。新时代的中国青年，只有时刻听从党和国家的召唤，把“小我”融入“大我”，才能在时代洪流中建功立业、书写精彩。

在全球交锋中增强自信。青年群体最具活力和创造力，是塑造国家形象、讲述国家故事的重要力量。新时代中国青年，必须自尊自信、自立自强，讲好中国故事，传递好中国声音。中国青年应主动投身全球治理、跨文化交流、科技合作与人文对话，在国际舞台上成为可信、可爱、可敬的“中国形象代言人”。同时，广大青年也要敢于斗争、善于斗争。在涉及国家核心利益和原则立场的问题上，青年必须敢发声、能亮剑。

在时代命题中锤炼心智。新时代呼唤有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗的好青年，也需要青年在精神修为中锤炼意志、在实践磨砺中增长本领。面对信息洪流、价值多元和诱惑纷扰，当代青年尤须以马克思主义世界观和方法论筑牢信仰之基，以中华优秀传统文化涵养精神之气。在面对“努力与结果”“起点与终点”“个体与集体”等时代命题时，要坚持辩证思维，把握大势方向，不“躺平”、不“摆烂”、不盲目“内卷”。以五四运动所倡导的科学精神解构谬误、识别真伪，用理性对抗盲从、以思辨回应焦虑，用行动践行人民至上的价值追求。

在精神传承中点燃青春。伟大事业呼唤伟大精神，伟大时代成就伟大青年。让我们共同传承五四精神，将青春融入强国建设的火热实践，在民族复兴的壮丽征程中挥洒汗水，在构建人类命运共同体的舞台上放飞梦想，用“青春之我”书写中国式现代化的壮丽华章。

（作者为中央团校（中国青年政治学院）副校（院）长）

《 人民日报 》（ 2025年04月29日 19 版）

(责编：李昉、李依环)