应对美滥施关税

宋友文

近期，美国政府挥舞关税大棒，对包括我国在内的几乎所有贸易伙伴滥施关税，在国际社会掀起轩然大波。每一代青年都有自己的际遇和机缘，面对科技封锁、贸易摩擦，当代青年应如何拨开迷雾、看清本质，以智慧和底气迎接挑战？这不仅是全球贸易领域的热点，更是一堂生动的“大思政课”，值得我们深入思考。

贸易摩擦如一面镜子，清晰映照出当前世界百年未有之大变局加速演进，我国发展进入战略机遇和风险挑战并存、不确定难预料因素增多的时期。在迈上全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的关键时刻，在中国经济破浪前行的征程中，当代青年肩负重要使命。保持战略定力，增强信念信心，集中精力办好自己的事情，是青年实现个人价值、应对风险挑战的“必修课”。

理论上清醒，政治上才能坚定。我们所说的战略定力，绝非盲目自信，而是建立在对历史发展客观规律的深刻洞察与精准把握基础之上的。美国滥施关税逻辑混乱，背后是美国国内经济的失衡，是逆经济全球化进程的短视之举，是遏制打压他国发展的错误行径。“世界经济的大海，你要还是不要，都在那儿，是回避不了的。”面对经济全球化带来的机遇和挑战，决不能开历史的倒车，正确的选择是充分利用一切机遇，合作应对一切挑战。新时代青年要从经济全球化的动力和阻力胶着中，读懂中国发展的战略定力——与国际社会一道共同反对美国关税霸凌霸道行为，坚决捍卫多边主义，推动普惠包容的经济全球化。

历史是最好的教科书。新中国成立之初，一穷二白、百废待兴，我们以“打得一拳开，免得百拳来”的果决与信心，夺取了抗美援朝、保家卫国的伟大胜利。改革开放的春风拂过华夏大地，无数青年勇立潮头、敢为人先，在市场经济的浪潮中劈波前行。今天，中国已是世界第二大经济体，稳居第一制造业大国。这份发展的底气，正是一代代青年与国家命运紧密相连、同频共振的真实写照。

以青春之我，创建青春之国家、青春之民族。历史的书本翻到崭新一页，面对不确定性，科创企业联合创始人李承带领团队推动科研创新，义乌“商二代”汪小楠踏踏实实做好产品，青岛港青年团队开辟物流新通道、促进双循环……中国经济的韧性，源自完整的产业体系，也源自亿万青年的创造力。

短期内，美国滥施关税会带来一些压力，但也带来了技术创新和经济转型的机遇。迎难而上、开拓进取的当代青年，将用实际行动诠释“打铁必须自身硬”的时代内涵，成为中国在技术创新和经济转型征程中的生力军。最重要的，还是要集中精力办好自己的事情——实验室里，青年科研团队甘坐冷板凳，以“十年磨一剑”的定力钻研基础学科创新；产业一线，青年工程师化危为机，用数字化技术改造传统生产线；广袤沃野，越来越多新农人用知识奏响田园牧歌，把论文写在祖国大地上。

风浪无法阻挡一个民族走向复兴的坚定步伐。目睹中国始终以开放姿态举办进博会、服贸会，展现高水平对外开放的决心；见证国产大飞机、量子通信等重大科技成果接连涌现，一些尖端技术和产品走在世界前列……当代青年更加明白，爱国不是抽象的口号，而是一个人立德之源、立功之本，只有将爱国情转化为报国行，以奋斗为笔、以实干为墨，才能在历史的长河中写下奋斗者的青春篇章。

（作者为中国人民大学马克思主义学院副院长）

《 人民日报 》（ 2025年04月29日 18 版）

(责编：李昉、郝孟佳)