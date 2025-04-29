原标题：氮富集影响高寒草甸生态系统稳定性机理揭示

记者4月28日从兰州大学获悉，该校生态学院马妙君教授团队在青藏高原高寒草甸生态系统稳定性研究领域取得新突破。相关研究成果于日前发表在国际期刊《新植物学家》上。

植物物候反映了植物对波动环境条件的适应性，其变化将会影响物种间的相互作用和植物群落的物种组成。然而，植物物候变化对生态系统稳定性的影响，尚无确切研究结果。

研究团队发现，植物物候对氮添加的响应降低了高寒草甸群落的生物量稳定性，这为评估气候变化对青藏高原生态安全的影响提供了重要科学依据。

“氮和水能通过改变植物群落的物候模式，影响群落的时间稳定性，是植物生长和存活的关键调节因子。”马妙君介绍。氮富集和降雨变化对青藏高原高寒草甸生态系统的影响日益显著，因此，研究氮富集和降雨变化下青藏高原高寒草甸生态系统的稳定性维持机制意义重大。

研究团队依托兰州大学甘南草原生态系统国家野外科学观测研究站，连续4年对55种高寒草甸植物个体的出叶和开花物候进行观测。研究中，团队结合植物群落生物量动态、物种异步性等指标，揭示了高寒草甸植物物候对氮富集、降水变化的响应以及其对植物群落稳定性等方面的影响。

研究发现，氮富集会对青藏高原高寒草甸植物群落生物量时间稳定性产生负面影响，但与降水变化无关。氮富集背景下，高寒草甸生态系统时间稳定性降低与物种多样性丧失无关，而是由物种异步性和优势功能群时间稳定性共同决定，且受高寒植物物候的调节。

“此研究创新性地从高寒植物物候角度，揭示了氮富集影响高寒草甸生态系统稳定性的机理，强调了植物物候是理解未来气候情景下植物群落稳定性变化的关键，为青藏高原高寒草甸生态系统保护提供了新的视角。”马妙君说。（记者颉满斌 通讯员余若怡）

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