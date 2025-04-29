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听，这是留学生心中的安徽故事

2025年04月29日08:42 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　日前，第五届“用英语讲中国故事大会”安徽选区来华留学生高级选拔活动举办，吸引来自乌克兰、比利时、俄罗斯、韩国、泰国、越南、马来西亚等21个国家的80余名留学生参与。留学生们用流利的中文讲述自己与中国的缘分，展现对中华文化的了解与热爱。

　　据统计，安徽现有来自120个国家的3000多名留学生，安徽省政府通过多元奖学金体系及社会实践项目，推动留学生成为中外友好的实践者。

　　为了让外国留学生讲好中国故事，本届活动从三个维度着力：一是注重城市情感联结。通过主题设定，引导留学生探索本地文化，增强对安徽的了解和认识；二是注重传统文化传承。结合非遗市集、中医药体验等活动，让留学生在互动中感受中华文化魅力；三是注重青年国际传播。鼓励留学生通过社交媒体分享见闻，成为传播中华文化的“民间使者”。

　　活动中，多名留学生分享了他们对安徽的美好印象。他们的讲述中既有科技发展带来的生活变革，也有黄梅戏里的婉转音韵。

　　来自越南的留学生武氏香在演讲中讲述了自己初到合肥、在机场迷路，受到当地工作人员暖心帮助的经历，这件事让她感受到中国人的热情、善良，也让她理解了“远亲不如近邻”的温暖。

　　马来西亚留学生茹欣怡的分享以“安徽泾县医养中心”为切入点，介绍了她对中国养老产业发展的关注。

　　来自柬埔寨的绍速荣分享了自己的科研故事。他说：“合肥教会我，科技不仅是实验室的数据，更是改变生活的温暖力量。”

　　在活动现场，留学生们不仅饱含深情地讲述了他们对中华文化的理解，还通过多种艺术形式进行了精彩演绎：有的留学生表演了黄梅戏婉转的唱腔与京剧《霸王别姬》的经典对白，展现一场跨越时空的对话；有的留学生表演了中国功夫，以太极的圆融气韵与南拳的刚劲力道生动展现动静相生的东方哲学；有的留学生用古琴弹奏出《高山流水》的优美韵律，与古典中国舞的水袖翩翩共同谱写动人的视听诗篇；在舞狮舞剑表演中，留学生们操控着彩狮完成腾跃采青的动作，展现出非遗文化的当代活力。不同肤色、不同文化背景的留学生们用精彩的演出勾勒出一幅文明交融的画卷，让活动现场宛如一场微型“文化博览会”。

　　活动结束后，多名留学生表示，此次活动让他们对中国、对安徽有了更全面的认识，也激发了他们继续学习中文和深入了解中华文化的兴趣。

　　来自蒙古国的留学生李向阳说：“通过讲述中国故事，我发现自己对中华文化的理解更加深刻了。希望未来有更多这样的机会，让我更好地融入中国社会，与中国朋友交流。”

　　“我们希望留学生来中国学习，一方面了解中国的快速发展，另一方面也能接触、融入甚至爱上中国传统文化。”安徽省外国留学生教育管理学会秘书长张岩说。

　　“未来，我们将继续举办类似活动，为外国留学生和中国学生搭建更多交流平台，促进中外文化交流与互鉴，让更多国际友人了解中国、爱上中国。”第五届“用英语讲中国故事大会”合肥组委会主任、新航道国际教育集团合肥学校校长俞航说。

　　第五届“用英语讲中国故事大会”由中国国家创新与发展战略研究会、中国教育电视台、新航道国际教育集团联合主办，由共青团合肥市委员会、合肥市人民政府外事办公室、合肥市文化和旅游局指导。自2020年以来，五届大会累计吸引全球近137万青少年报名参与。

　 （思宁）

(责编：李昉、郝孟佳)

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