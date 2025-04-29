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韩发现AI存储设备工作新机制

2025年04月29日08:41 | 来源：科技日报
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原标题：韩发现AI存储设备工作新机制

使用电化学随机存取存储设备进行内存计算（艺术图）。图片来源：韩国浦项科技大学

使用电化学随机存取存储设备进行内存计算（艺术图）。图片来源：韩国浦项科技大学

韩国浦项科技大学团队在最新一期《自然·通讯》杂志上发表了下一代人工智能（AI）存储设备的突破性研究，揭示了电化学随机存取存储器（ECRAM）的工作机制。未来，这项技术有望显著提升智能手机、平板电脑和笔记本电脑等设备的AI性能，并延长电池使用寿命。这一进展标志着AI硬件向高效能、低能耗迈出了重要一步。

AI技术的发展对数据处理需求的指数级增长，而现有的计算系统将数据存储和处理分离，导致了大量的时间和能源消耗。为了解决这一问题，“内存计算”概念应运而生。它支持直接在内存中进行计算，从而消除了数据移动的需求，实现了更快、更高效的运算过程。ECRAM作为实现“内存计算”的关键技术，使用离子运动来存储和处理信息，允许连续的模拟型数据存储。

然而，理解ECRAM复杂结构及其高电阻氧化物材料的特性一直是个挑战，这限制了其商业化进程。为了应对这些挑战，研究团队设计了一种基于氧化钨的多端结构ECRAM器件，并利用“平行偶极线霍尔系统”，成功观察到了从超低温（-223℃，50K）到室温（300K）条件下ECRAM内部的电子动力学行为。这是首次发现ECRAM内的氧空位能够产生浅供体态，为电子提供了快速移动的“捷径”。

这项研究表明，ECRAM不仅增加了电子数量，更重要的是创造了一个促进电子传输的环境，即使在极低温度下也能保持稳定，显示了其出色的稳健性和耐用性。

该研究的重大意义在于通过实验详细阐明了ECRAM在不同温度下的开关机制，为ECRAM技术的商业化铺平了道路。（记者张梦然）

(责编：郝孟佳、李昉)

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