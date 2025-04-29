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踢球、投篮、格斗，赛场上尽展风采——

具身智能机器人加速“走”来

2025年04月29日08:37 | 来源：光明日报
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原标题：具身智能机器人加速“走”来

篮球场上，身高1.8米的人形机器人“铁墩”俯身抓球、定点投篮，命中率堪比职业篮球运动员；八角笼中，格斗机器人闪展腾挪，“咚咚咚”声不绝于耳……日前，由中国电子学会主办的首届具身智能机器人运动会在江苏无锡举办，150余名机器人“选手”在赛跑、格斗、足球等多个运动项目中竞赛比拼、尽展风采。

当前，具身智能机器人发展现状如何？如何让具身智能机器人进入更多生活、工业场景？记者就此进行了采访。

竞技比赛，能“运动”会“思考”

“射门，进了！”

在“2V2”足球比赛中，身高约1.2米的人形机器人“运动员”展开激烈对抗。跑位、带球、传球、防守……几个回合下来，红方机器人一脚射门成功，赢得了现场观众的欢呼与掌声。

“它们自主踢球的时候，能够通过人工智能（AI）精准识别足球，并进行智能定位。”比赛现场，北京加速进化科技有限公司市场部负责人徐磊向记者介绍。

不远处，戴着白色拳击手套的人形机器人“行者二号”正在摆动手臂、跑步前进，同样吸引了不少观众围观。“它的体重约29公斤，除了跑步外，还可以应用于教育科研、讲解服务等场景。”现场工作人员说。

赛场上，人形机器人不仅能“运动”，还会“思考”。据介绍，部分项目考验机器人的环境感知、自主决策等能力。比如，在越野跑中，机器人需要自主识别草地、水坑、斜坡等复杂地形。

此外，AI下棋机器人、居家养老机器人、水下探索机器人等也集中亮相，给观众带来科技范儿十足的智能体验。

“具身智能是拥有物理‘身躯’的人工智能系统，是人工智能走进真实物理世界的关键入口。”中国电子学会理事长徐晓兰表示，人形机器人是人工智能与机器人融合创新的产物，是具身智能的最佳形态，具有强劲的产业和消费带动力。培育发展以人形机器人为代表的具身智能，对推动人工智能赋能新型工业化，加快发展新质生产力具有重要意义。

江苏省工业和信息化厅厅长朱爱勋也认为，具身智能机器人产业是新质生产力的典型代表，发展势头好。

“岗前培训”，为进厂做准备

“这是一款工业人形机器人，重约76公斤，能够搬起16公斤左右的物体，做到‘轻拿轻放’。它们可以分工协作，共同完成一些任务。”在活动展示区，深圳市优必选科技有限公司相关负责人向前来问询的观众介绍。

记者了解到，除了搬运之外，人形机器人已参与到汽车工厂的一些生产流程中，比如装配质量检查等。

“我们建立了人形机器人数据采集与实训平台，持续进行机器人作业数据采集，精准操作验证，为它们未来正式‘入职’汽车工厂做准备。”天奇自动化工程股份有限公司人形机器人事业部副总经理郭大宏说。

在郭大宏看来，当前，人形机器人在工业场景落地应用仍面临挑战。比如，人形机器人在操作精度、负载能力等方面需进一步突破，工业领域应用还缺乏各类工艺、标准等数据积累，AI大模型的生态尚不成熟。短期内，人形机器人可能会先在封闭、工序简单的场景落地，逐步向复杂场景渗透。

技术突破，动作更加“丝滑”

让机器人像人一样灵活，离不开关节等零部件的支撑。

“我们研发的人形机器人‘小蟹’不仅能写毛笔字，还能应用到巡检等场景中。”无锡巨蟹智能驱动科技有限公司行业经理龚之昊介绍。

“我们专注于关节算法，研发了人形机器人专用关节。”江苏意优机器人科技有限公司首席执行官孙则讵说，将努力在材料、算法、架构等方面实现突破，让机器人的动作更加“丝滑”。

瞧，具身智能机器人正向人们加速“走”来。

中国科学院院士丁汉认为，机器人技术的飞速发展，得益于信息技术和人工智能的突飞猛进。未来，人工智能和机器人的结合，会赋予机器人新的特征和功能。

“具身智能是未来真正能够连接物理世界、解决物理世界痛点的重要赛道，人形机器人在未来的制造、农业、出行、家务等领域，都会有非常广阔的前景。”中国工程院外籍院士张建伟说。

工业和信息化部科技司副司长杜广达表示，人形机器人是人工智能赋能新型工业化的高级载体。工业和信息化部将按照“智能驱动、场景牵引、整机带动、软硬协同”的工作思路，加快技术攻关，夯实发展底座；拓展多元场景，加快应用落地；做优产业生态，营造良好环境，推动人形机器人产业创新发展，以人形机器人小切口带动人工智能大产业发展，高水平赋能新型工业化。

无锡市委书记杜小刚表示，无锡将以此次活动为契机，朝着更快更高更强目标迈进，力争在3年内将具身智能机器人打造成为300亿级的未来产业集群。

（记者 苏 雁 刘 坤）

(责编：李昉、郝孟佳)

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