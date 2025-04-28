人民网北京4月28日电 近日，第五届中国少年儿童认知发展与二语习得论坛在北京举行。论坛由中国英汉语比较研究会二语习得研究专业委员会主办，来自全国各地的百余名语言教育专家学者、一线教师、学生代表现场参会。

北京外国语大学英语学院院长杨鲁新表示，儿童认知发展与二语习得密切相关，早期双语教育能提升认知灵活性、问题解决能力和跨文化理解，同时避免外语学习“费时低效”的问题。全球化时代，双语或多语能力是未来人才的核心竞争力，科学的早期语言教育对教育公平和国家战略具有重要意义。

当天，英汉语比较研究会二语习得研究专业委员会会长徐锦芬从语言习得机制、基础教育改革以及国家战略需求三个方面阐述了儿童二语习得研究的重要性，并对未来研究方向提出了建议。北京外国语大学英语学院儿童语言研究中心副主任王一虹分享了北英测评在追踪儿童英语能力发展中的应用，揭示了英语能力的变化趋势及教学改进方向。

主旨发言环节，来自清华大学、北京大学、上海交通大学、华中科技大学、重庆大学、北京外国语大学、中央财经大学等高校的专家、学者，围绕“新课标下小学英语教材实施策略”“幼儿的汉语习得”“双语儿童语言习得中的跨语言影响”“显隐性学能与情感体验如何联动影响青少年二语水平”等话题展开深入分享。

据悉，本次论坛设置了12个平行分论坛，涵盖英语阅读、课堂教学、课程改革、认知发展、情绪与二语习得、社会性因素与二语习得、二语习得与思维培养、测评以及教师发展等多个议题。（李依环、实习生曲家谊）

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