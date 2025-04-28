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北京市举行大中小学思政课教师集体备课会

2025年04月28日16:47 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京4月28日电 近日，为深入学习《习近平经济文选》第一卷，由北京市委教育工委主办的北京市大中小学思政课教师集体备课活动在中央财经大学举办。

中国人民大学党委副书记、副校长王易表示，坚持思政课建设与党的创新理论武装同步推进，是开创新时代思政教育新局面的必然要求。这场备课会汇聚北京市六个学段的优秀思政课教师，以“同题共答”引领“同课异构”，为打造大中小学思政“金课”、推进大中小学思政教育一体化贡献“北京经验”。

中央财经大学副校长李建军表示，中央财经大学始终注重强化组织领导，持续擦亮“问题链”教学品牌，突出学科优势，打造财经特色示范思政课，扎实推进“大思政课”建设，为一体化建设打牢了深厚基础，提供了重要牵引，创新了育人模式。

北京市委教育工委宣教处负责人于海表示，希望通过开展专题化探讨和实战化说课，统筹发挥知名专家、优秀思政课教师的示范引领作用，着力打通大中小学各学段集体备课的“最后一公里”，为全国大中小学思政课教师提供高水平、有特色的备课示范。

会上，中国农业科学院附属小学教师其达、北京市顺义区仁和中学初中教师刘晶华、北京市第三十五中学高中教师邵月玲、北京市商业学校马克思主义学院教师楚延香、北京经济管理职业学院马克思主义学院教师姚昊炜、中央财经大学马克思主义学院教师李扬等六位思政课老师进行了教学设计展示。

据介绍，本次备课会由北京市大中小学思政课一体化共同体、北京市“大思政课”建设与大中小学思想政治教育一体化建设专家委员会、北京高校思想政治理论课高精尖创新中心和中央财经大学马克思主义学院承办。当天，来自中国社会科学院当代中国研究所、中国人民大学、中央财经大学等院所的专家围绕主题进行深入交流。（李依环、实习生曲家谊）

(责编：郝孟佳、熊旭)

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