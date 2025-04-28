人民网北京4月28日电 （记者郝孟佳）今天，“人工智能+教育共同体”启动会在北京市第八十中学（望京校区）举行。本次会议以“聚能联动·共创引擎”为主题，来自京津冀、长三角、珠三角等地的专家、学者齐聚北京，共同探讨人工智能与教育深度融合的创新路径。

北京市朝阳区教委主任徐志辉表示，三地六区将聚焦课程、教学、教研三大领域，围绕未来学校、未来课堂、未来教师、未来教研四个方面，通过跨区域资源整合与人工智能技术赋能，打造区域联动品牌，构建智能教育新生态，为全国教育数字化转型提供示范样板。依托跨区域联合教研平台，开展三地六区协同攻关，形成智能备课策略、学情诊断模型等可推广成果，为教师提供从“问题发现”到“策略迭代”的全流程支持，助力教师从经验型向数智型跃升。

在实践分享环节，来自上海、苏州、杭州、深圳、广州及北京朝阳区的教育专家分别展示了人工智能在区域教育中的创新实践。北京市朝阳区教育科学研究院院长李怀东通过AI教育实践成果，展示了小初高及综合教研部联动的“四维课堂”。上海市黄浦区教育学院副院长魏薇分享了区域创新经验，杭州市萧山区教育局副局长董柯锋探讨了AI赋能教育数字化转型的萧山实践。

“今年，我们计划从内部建设转向外部联动，重点打造“未来课堂”，将针对不同区域特色进行教师培训、课堂展示和研究设计。”北京市朝阳区教委副主任沈欣忆介绍，共同体成员将通过更加紧密的合作打破创新难题、提升教师的人工智能素养。

据悉，本次会议由北京市朝阳区教育科学研究院主办、北京市第八十中学承办。未来，共同体将聚焦课程、教学、教研三大领域，通过跨区域资源整合与AI技术赋能，构建智能教育新生态，为全国教育数字化转型提供示范样板。

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