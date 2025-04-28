为讲好党史故事，引导青年学生学党史、感党恩、跟党走，中国戏曲学院打造大型原创京剧《迟开的山丹丹》。这出由中国戏曲学院学生团队打磨的京剧，撷取长征途中的故事片段，借助“归队者”这一群体，生动展现红军作为“宣传队、战斗队、播种机”的光辉形象，深情讴歌中国共产党领导下的工农红军战士的初心与使命，诠释与彰显了信念的力量。剧目既保留了传统戏曲唱词合辙押韵的文学特征，又对唱词、念白进行了现代化创新，呈现了一出洋溢着青春特色的新编京剧现代剧。

原标题：高校原创文化精品 | 中国戏曲学院原创京剧《迟开的山丹丹》

原创京剧《迟开的山丹丹》海报

湘江血战，红军某部突出重围迅速撤离，而四位红军战士因特殊情况而掉队，他们是：丈夫牺牲分娩在即的张秀英，充满热情但生性脆弱的卫生员白蓉，身世凄苦脾气率真的小号手柱子，憨厚实诚的炊事兵老刘头。掉队的四人于惶然无着中相遇，推选唯一的党员张秀英临时当领导，踏上了漫漫归队之路。临行前，他们意外营救了受伤的敌兵王有根。

迢迢万里，去路茫茫，归队的行程注定充满难以想象的困难。寒冷、酷热；劳累、饥饿；雪山、草地……秀英的孩子出生了，却忍痛送给了老乡；时刻躲敌避险的他们，却主动发起了战斗；完全陷入绝境的时刻，却因一份意外的情报走出了草地。而俘虏王有根在四位红军战士的感召下，本已顺利潜逃却又决意返回，成就了他人生中最为灿烂的一段时光。

主创名单

制作人：赵勐 中国戏曲学院2018级国际文化交流系跨文化交流与管理研究生

编剧：韩萌 中国戏曲学院戏曲文学系教师

导演：卢宇阳 中国戏曲学院2023级导演系戏曲导演专业研究生

舞台监督：许芮晴 中国戏曲学院2023级舞台美术系舞台美术工程设计与管理专业研究生

作曲/配器：宫艺 中国戏曲学院2021级音乐系京剧作曲专业研究生

舞美设计：宋旸 中国戏曲学院教师

灯光设计：曹亚蕾 中国戏曲学院教师

演员名单

张秀英 杨雪儿饰 中国戏曲学院23级研究生京昆系京剧表演专业

白蓉 刘乃嘉饰 中国戏曲学院23级京昆系京剧表演专业

柱子 付纮恩饰 中国戏曲学院23级京昆系京剧表演专业

老刘头 孙祥饰 中国戏曲学院24级京昆系京剧表演专业

王有根 李弈澎饰 中国戏曲学院24级京昆系京剧表演专业

山娃 张耀阳饰 中国戏曲学院23级京昆系京剧表演专业

小凤 林菁菁饰 中国戏曲学院23级研究生京昆系京剧表演专业

小羊倌 蒋颖饰 中国戏曲学院23级导演系戏曲导演专业

年轻秀英 朱怡涵饰 中国戏曲学院23级京昆系京剧表演专业

秀英丈夫 王浩然饰 中国戏曲学院24级导演系戏曲导演专业

作者：中国戏曲学院学生工作部（处）、团委

编辑：张琦

(责编：李昉、熊旭)