为讲好党史故事，引导青年学生学党史、感党恩、跟党走，中国戏曲学院打造大型原创京剧《迟开的山丹丹》。这出由中国戏曲学院学生团队打磨的京剧，撷取长征途中的故事片段，借助“归队者”这一群体，生动展现红军作为“宣传队、战斗队、播种机”的光辉形象，深情讴歌中国共产党领导下的工农红军战士的初心与使命，诠释与彰显了信念的力量。剧目既保留了传统戏曲唱词合辙押韵的文学特征，又对唱词、念白进行了现代化创新，呈现了一出洋溢着青春特色的新编京剧现代剧。

原标题：高校原创文化精品 | 青春在戏台上绽放——京剧《迟开的山丹丹》的创新之路

深秋的傍晚，中国戏曲学院的排练厅里，年轻的演员们正围着导演卢宇阳讨论着“爬雪山”片段的步伐节奏，卢宇阳沉思一阵后说：“当年红军战士是饿着肚子爬雪山的，脚步要沉，但眼神得有光，就像你们第一次穿上戏服时的那种亮堂。”

这幕场景，正是原创京剧《迟开的山丹丹》创作过程的缩影。这支平均年龄不足25岁的学生团队，带着对长征的敬畏与想象，在传统京剧的程式化表演中，寻找着红色历史与现代审美的共鸣点。当戏台上的“山丹丹花”最终绽放时，人们看到的不仅是一段革命往事的艺术再现，更是新时代青年对红色基因的创造性诠释。

叙事革新：小切口展现大历史

湘江血战后，四名红军战士因特殊原因掉队：张秀英（分娩在即的党员）、白蓉（性格脆弱的卫生员）、柱子（率真的小号手）、老刘头（憨厚的炊事兵）。他们在归队途中营救了敌兵王有根，最终感化其加入红军。剧情通过 “掉队——互助——感化——归队” 的脉络，展现了长征路上的人性光辉与革命信念。

在搜集资料的过程中，编剧被一段话触动：长征中大量红军战士因伤病、分娩等原因掉队。创作团队意识到，这些“掉队者”的故事，或许与正面战场的厮杀一样能够打动人心。因此《迟开的山丹丹》摒弃了宏大叙事，以湘江血战后四位掉队红军的归队之旅为切口，构建起微观视角与宏观历史的对话。四名主角的设定颇具象征意味：临产的共产党员张秀英承载信仰与母性的双重考验，卫生员白蓉体现革命者的成长蜕变，小号手柱子在情节中注入青春活力，炊事兵老刘头展现平凡中的坚守。这种去脸谱化的角色塑造，使革命英雄回归为有血有肉的生命个体。

本剧对长征精神的诠释尤为新颖。归队途中救治的敌兵王有根，从对立到认同的转化过程，成为革命理想感召力的最佳注脚。这种叙事策略打破了“敌我二元对立”的固化模式，通过人性救赎的戏剧张力，让观众在情感共鸣中理解红色文化的精神内核。结尾处漫山遍野的山丹丹花，既是自然意象的胜利绽放，更是革命信仰的诗意升华。

该剧照是剧中<第五场>五人挽肘而行，共入泥潭的画面

艺术融合：传统程式与现代审美的交响

原创京剧《迟开的山丹丹》在形式创新上展现出活泼的创造力。导演卢宇阳团队在保留京剧合辙押韵文学特征的基础上，大胆进行现代化改造。

剧中将传统韵白改为京白，使台词更加通俗易懂、贴近当代语境，以口语化表达增强情感共鸣；在传统西皮、二黄基础上，融入民歌元素。在后期制作中，键盘声与京胡声此起彼伏，导演卢宇阳提出：“传统京剧的西皮流水太规整，加入民歌的拖腔，或许能让情感更绵长。就像长征路上的脚步，有急有缓，才见真章。”于是，舞台上就有了反复出现的《马桑树儿搭灯台》旋律，营造出苍凉而坚定的氛围；采用地域性音乐风格塑造小羊倌形象，使乡土气息与革命叙事完美融合。

舞台设计突破传统戏曲的虚实界限，写意的山峦剪影，展现出长征途中的艰难环境，通过多媒体技术与实景结合的布景，营造出湘江血战的惨烈、雪山草地的艰苦的氛围。灯光运用尤为出色，用冷暖色调交替强化戏剧冲突，如用炽热红光象征革命信念，用冷蓝光影烘托环境险恶。这种视听语言的现代化转型，使百年京剧焕发出青春光彩。

该剧照为剧中<第三场>张秀英产子后的画面

精神传承：让长征精神照进年轻心灵

《迟开的山丹丹》通过 “掉队者” 的视角，展现了长征精神的核心：坚定信仰、团结互助、牺牲奉献。

本剧亦成功实现了红色文化的双重编码：既保留革命叙事的庄严性，又赋予其青春化的解读。张秀英将新生儿托付老乡的抉择，将个人牺牲升华为集体信仰；白蓉从怯懦到坚定的成长，映射出革命火种的代际传递。这些情节设计，使“长征精神”不再是历史教科书中的抽象概念，而是具象化为可感可知的生命体验。

剧中甚至有很多角色与演员自我交织，每一位扮演者都将自己曾经勤学苦练的拼搏劲儿融入角色，“就像我们练身段时，哪怕摔疼了，也要咬牙再来一遍。”

《迟开的山丹丹》的思政教育价值很突出。观众反馈中频繁出现的“行走的思政课”评价，印证了艺术化党史学习教育的独特优势。通过将红色记忆转化为舞台意象，让观众在审美体验中完成精神洗礼，这种“润物细无声”的育人方式，为红色文化传承提供了创新范式。

该剧照为剧中<第四场>张秀英含泪忍痛托子给老乡后的告别的画面

时代对话：青年视角中的红色新声

《迟开的山丹丹》的创作团队平均年龄不足25岁，这种青春视角赋予作品独特的时代气息。学生团队以青春视角重构历史，通过创新的艺术手法吸引年轻观众。

导演卢宇阳不止一次地和演员们说：“我们不是在‘复刻’历史，而是在‘对话’历史。”舞美设计过程中，指导教师多次提到：“可以创新，但不能丢了戏曲的‘魂’。”这句话深深印在了团队每一位成员的心里，也让《迟开的山丹丹》在创新的路上走得扎实稳健。

戏剧创作过程并非一帆风顺，如何平衡传统与现代、如何让历史人物更具亲和力、如何在有限资源下完成高难度舞台设计。学生导演卢宇阳在排演过程中反复研读党史资料，将学术严谨性与艺术创造性相结合，使历史真实与艺术真实达成平衡。演员们对角色的现代性诠释，如柱子率真的肢体语言、老刘头质朴的台词表达，消解了传统戏曲与年轻观众的审美隔阂。

《迟开的山丹丹》剧组合照

当《迟开的山丹丹》的大幕落下，戏台上的“山丹丹花”却在观众心中扎了根。这支年轻的创作团队用行动证明：红色题材不是简单的历史复刻，而是需要用当代人的视角去解构、去共鸣。他们在传统戏曲的程式化表演中，找到了与现代审美的契合点；在微观叙事的细腻刻画中，让革命精神有了可触摸的温度。

“迟开的花，往往开得更久、更艳。就像长征精神，在新时代的土壤里，正绽放出属于年轻人的光彩。”

作者：中国戏曲学院学生工作部（处）、团委

编辑：张琦

(责编：李昉、熊旭)