西班牙国际中文教育志愿者裴佳琳——

杨 宁 崔佳玮

裴佳琳是一名在西班牙的国际中文教育志愿者。硕士毕业后，一段职业经历让她更加坚定选择追求自己的汉语教学梦。

梦想萌芽

2018年，裴佳琳考入大学，学习西班牙语专业。刚进入大学的她，对未来有些迷茫。“当时，我并不知道自己未来要做什么，没有清楚的目标规划。”裴佳琳回忆道。

转机发生在大一下学期的一节专业课上，她结交了一位特殊的“同学”。“有一次专业课上来了一位英语专业的老师旁听，她听得非常认真，这种认真态度感染了我。”裴佳琳说道。下课之后，这位老师邀请大家参加她的交流活动。正是这次活动，点亮了裴佳琳的梦想之灯。

在交流活动上，老师给大家讲了国际志愿者项目，为裴佳琳打开了新世界的大门。裴佳琳突然意识到，世界之大，每个人都有无数的道路可以选择。或许，几年后渺小的她会在世界一隅，成为一名国际中文教育志愿者。

这个念头如同火把，照亮了裴佳琳前行的路。后来，她更加努力地学习专业课。在大四的时候，她通过了西班牙语能力水平测试。

本科毕业后，裴佳琳申请去了西班牙巴塞罗那自治大学学习“中文教学”。在硕士留学期间，裴佳琳看到了更广阔的世界。“来到这里之后，我发现每个人都有不同的梦想和坚持。”她说道。为了能实现自己的梦想，裴佳琳更加刻苦勤奋地学习专业知识。“我每天都会去图书馆学习，能够成为一名合格的国际中文教育志愿者是我前行最大的动力。”裴佳琳回忆道。

除此以外，她还找到了很多线上的汉语教学兼职来增强自己的实践能力，这些经历都为她打下了坚实的基础。

勇敢追梦

2023年2月，裴佳琳通过学校的实习项目在庞培法布拉大学和巴塞罗那自治大学担任汉语老师，这次经历为她积累了汉语教学的经验。

当裴佳琳第一次站上讲台的那一刻，她深刻感受到了成为一名国际汉语教育者的使命与意义。在日常教学中，为了能够更好地展示汉语和中华文化的精髓，裴佳琳不断更新自己的教学方式，让学生们感受到中华传统文化的魅力。

为了能够让同学们产生更多的兴趣，裴佳琳灵活应用硕士期间学习到的教学方法，每周都为同学们带来一场别出心裁的文化课堂。“实习让我对学生身份到教师身份的转换有了真切的感受，这段经历让我更加坚定成为一名国际中文教育志愿者的决心。”她说道。

2023年6月，裴佳琳完成了硕士学业。在父母的坚持下，她回到了家乡。但是，裴佳琳心中关于梦想的火苗从未熄灭。她思虑再三，还是选择去西班牙成为一名国际汉语志愿者。她说：“经历让我看清了自己真正想要什么。每当我站上讲台分享我们的汉字和文化时，我都会由衷地感到自豪。”

2024年9月，裴佳琳再次回到了西班牙，成为安达卢西亚孔子课堂的一名汉语老师。“从大学时期，我萌生做志愿者的念头，到研究生毕业后的自由职业，再到如今我坚定又勇敢地选择继续追梦，每一步都成就了更好的我。”裴佳琳笑道。

梦想成真

裴佳琳来到分配的教学点后，每天都干劲满满，真切感受到了教育的意义。起初，在裴佳琳的班上，总有一个学生不认真听讲，扰乱上课的纪律。但裴佳琳并没有批评他，而是先悄悄观察他，发现这名学生在学习当中有些吃力，于是她用鼓励的方式，让这个学生参与课堂学习。

如今，他和裴佳琳成了朋友，并且在课堂上积极回答问题。“在我眼里，他们都是单纯可爱的，我们要用不同的方式对他们进行教育。”裴佳琳说道。

在汉语教学方面，裴佳琳也有自己的见解。她认为教学不能仅停留在表面，而是要让学生们真正了解、热爱中华文化。

在筹备春节活动时，裴佳琳负责教孩子们舞龙舞狮。为了能够让孩子们深入了解舞龙文化，裴佳琳查找了很多视频资料，在课堂上播放给他们。

裴佳琳每天对着教学视频学到深夜，再把自己掌握的技巧传授给学生，希望能让这场表演更加精彩。“他们非常热爱我们的传统文化，在学习时他们的眼睛都闪烁着光芒。”裴佳琳骄傲地说道。这些光芒就是裴佳琳追梦的动力。

春节活动中，裴佳琳负责的舞龙表演收获了全场热烈的掌声，还登上了西班牙当地的新闻节目。未来，裴佳琳希望自己可以继续留在这里，带领更多的年轻人投入国际汉语教学的事业中，让更多人感受到汉语的魅力。

(责编：李昉、李依环)