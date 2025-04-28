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为高校毕业生跨地区求职提供住宿优惠及便利服务

2025年04月28日08:59 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京4月27日电  （记者丁雅诵）记者从教育部获悉：针对当前毕业生跨地区求职增加、出行住宿成本高等问题，教育部、共青团中央近日联合印发通知，推动进一步发挥“青年驿站”促就业、惠学生积极作用，更好地为高校毕业生跨地区求职提供住宿优惠及便利服务。

　　通知要求，各地团委要积极协调当地政府及有关部门，努力探索有序扩大“青年驿站”覆盖范围，科学增设站点，优先覆盖大学城、产业园区、交通枢纽等高校毕业生集聚区域。鼓励各地“青年驿站”因地制宜进一步完善硬件设施，简化申请流程，延长免费入住天数或实行租金折扣、阶梯式减免，优化简历打印、正装租赁、生活用品配备、免费公交出行等便利服务，切实降低高校毕业生求职成本，提升高校毕业生入住体验。

　　通知提出，各地教育行政部门和团委要密切协作，加强校企地协同联动，积极探索为入住“青年驿站”的求职高校毕业生提供岗位推荐、供需对接、政策解读等服务。

　　据介绍，“青年驿站”作为旨在解决青年求职就业住房需求而开展的公益服务项目，目前已覆盖200个城市，规模达2600余家，符合条件的青年可申请享受不少于3天的免费住宿。跨地区求职高校毕业生可在国家大学生就业服务平台、团属网络新媒体平台等查询“青年驿站”申请渠道及相关政策信息。

　　《 人民日报 》（ 2025年04月28日 13 版）

(责编：李昉、李依环)

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