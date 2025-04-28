原标题：全国师范院校大中小学思政课一体化协作体成立

26日，全国师范院校大中小学思政课一体化建设改革创新研讨会在吉林长春召开。来自全国14所师范院校及其附属中小学的300余名思政课教师代表参会，共同推进大中小学思想政治教育一体化改革创新。

本次会议由东北师范大学主办。与会代表围绕“大中小学思政课协同育人机制”等主题进行研讨，充分利用师范院校在大中小学思政课一体化的全链条优势，对大中小学思政课程的内部衔接以及课内外协同进行了实践探索，为教育强国建设献智献力。

研讨会上，参会的14所师范院校及其附属学校共同发起成立了“全国师范院校大中小学思政课一体化协作体”。该协作体将立足课程建设和教学改革，共享资源平台，共同探索大中小学思政课一体化教学模式创新，共同建立大中小学思政课一体化教师培养培训机制，共同推进大中小学思政课一体化实践教学体系的完善，拉动区域、省份以及院校大中小学思政课一体化体制机制创新等。

该协作体将每年确定一所轮值学校，由轮值学校规划年度重点破解和攻关的重大理论以及实践问题。东北师范大学为首个轮值学校，该校党委书记李忠军表示，协作体将通过加强校际合作，形成一体化理论研究、模式创新、实践探索的平台，产出改革创新的标志性成果，引领和带动全国大中小学思政课一体化改革创新，推动全国大中小学思政课一体化建设和优质、均衡、高质量发展。（记者任爽、见习记者张楠）

(责编：李昉、李依环)