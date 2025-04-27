人民网北京4月27日电 25日，第十五届北京国际电影节短视频单元主题论坛与荣誉盛典活动在中国传媒大学举办。新闻类、知识类、人文类、文化艺术类四个类别的创优作品，以及“民政中国”“千行万业”“文化中国”三个特别板块和“年度特别关注短剧/微短剧”等荣誉归属揭晓。

据介绍，本届北京国际电影节短视频单元的主题为“发现美好，传递价值”，共有来自三十多个国家和地区的6300余部作品参评。新闻类一等创优作品《365秒浓缩巴以一周年<生死一年间>》用365秒浓缩了一年间记录下的巴以地区的变化和炮火之下的故事。人文类一等创优作品《我是一粒种》讲述三农人物向下扎根、向上生长的故事，描绘乡村振兴的新图景。

作为本届短视频单元的特别板块，“民政中国”“千行万业”和“文化中国”三个板块中，创作者以小切口、大视野，展现了我国在促进民政中国建设、民生领域改革和推进文化多样性发展中取得的成就。

本次盛典还评选出“年度特别关注短剧/微短剧”，一批热度高、题材新、创意好的短剧及短视频作品脱颖而出。

活动当日还举行了北京国际电影节短视频单元主题论坛，业界和学界代表围绕“发现美好，传递价值”的主题，交流学术思想，探索短视频作为新兴艺术形态的可能性，以及技术赋能短视频传播的具体路径。

中国传媒大学党委副书记、校长张树庭在表示，作为北京国际电影节短视频单元的主办单位之一，中国传媒大学充分发挥传媒教育优势特色，致力于搭建用短视频记录美好时代、讲述中国故事、展现中国形象的影像创新平台、文化传播平台、文明互鉴平台。他提倡，要积极探索技术赋能短视频创作与传播的具体路径，通过短视频作品更好地推动中华优秀传统文化的创造性转化与创新性发展。

记者了解到，2022年，第十二届北京国际电影节联合中国传媒大学首次增设“短视频单元”，旨在鼓励更多优秀创作者进入主流国际电影节“赛道”，从“观影者”转变为积极创作者、美好生活记录者、中国故事讲述者。（孙竞、实习生郑爽、实习生曹子味）

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