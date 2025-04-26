打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

“创新创业看浙大”主题调研行走进浙大玉泉校区

2025年04月26日14:42 | 来源：人民网-教育频道
小字号

人民网北京4月26电 （记者郝孟佳）近日，“教科人一体 产学研融合‘创新创业看浙大’”主题调研行在浙江大学玉泉校区开展。本次调研集中在浙江大学生物医学工程与仪器科学学院、控制科学与工程学院以及信息与电子工程学院。

生物医学工程与仪器科学学院有深厚的创新文化基因，积极推动医学、工学、信息学交叉人才培养，运用自然科学和现代技术手段解决人类健康领域中关键问题。

从人形机器人“悟空”、机器狗“绝影”到球形机器人、空中机器人集群、支气管镜机器人等新一代机器人系统……控制科学与工程学院将学科“创新力”、科研“硬实力”持续转化为育人“强动力”。

信息与电子工程学院秉持浙江大学“求是创新”的校训，拥有“宽口径、重个性、卓越化”的卓越人才培养体系。学院坚持开放办学，实施“两前”培养方式，将世界前沿的学术科研带到课堂，将中国前线的产业实践带给学生。

据悉，本次调研行旨在探寻创新创业“浙大现象”背后的基因密码，近20家媒体记者深入挖掘浙大创新创业人才培养和硬核科技成果，近距离感受把“会读书的人”培养成为“会创造的人”的浙大模式。

(责编：李依环、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部