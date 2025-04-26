人民网北京4月26电 （记者郝孟佳）近日，“教科人一体 产学研融合‘创新创业看浙大’”主题调研行在浙江大学玉泉校区开展。本次调研集中在浙江大学生物医学工程与仪器科学学院、控制科学与工程学院以及信息与电子工程学院。

生物医学工程与仪器科学学院有深厚的创新文化基因，积极推动医学、工学、信息学交叉人才培养，运用自然科学和现代技术手段解决人类健康领域中关键问题。

从人形机器人“悟空”、机器狗“绝影”到球形机器人、空中机器人集群、支气管镜机器人等新一代机器人系统……控制科学与工程学院将学科“创新力”、科研“硬实力”持续转化为育人“强动力”。

信息与电子工程学院秉持浙江大学“求是创新”的校训，拥有“宽口径、重个性、卓越化”的卓越人才培养体系。学院坚持开放办学，实施“两前”培养方式，将世界前沿的学术科研带到课堂，将中国前线的产业实践带给学生。

据悉，本次调研行旨在探寻创新创业“浙大现象”背后的基因密码，近20家媒体记者深入挖掘浙大创新创业人才培养和硬核科技成果，近距离感受把“会读书的人”培养成为“会创造的人”的浙大模式。

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