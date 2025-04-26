京杭大运河千年奔流，承载着中华文明的厚重记忆。坐落于运河之畔的北京物资学院，将运河文化的深厚底蕴与学校“艰苦奋斗、自强不息、敢为人先、追求卓越”的精神基因深度融合，以原创舞剧《运》为载体，通过四代人在不同历史坐标下与运河的命运交响，勾勒出“个人运程与国家运势休戚与共”的壮阔图景。舞剧《运》以舞蹈语汇讲述运河故事，使千年水道与时代脉搏同频共振，奏响一曲传承与奋进的新时代青春华章。

北京物资学院地处京杭大运河畔，大运河文化所蕴含的优秀特质与学校“艰苦奋斗、自强不息、敢为人先、追求卓越”的物院精神和物流流通为特色的专业内涵一脉相承。为了更好地弘扬中华优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化，2017年，学校在北京舞蹈学院的大力支持下，联合北京市通州区文化和旅游局创作了大运河题材舞剧《运》，自初创至今演出32场，累计千余名普通大学生参演，线下观演3万余人、线上观演近百万人。

为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实教育部“时代新人铸魂工程”和美育浸润行动部署要求，弘扬大运河历史文化，展现学校“物流教育30年”文化涵育成果，北京物资学院于2024年开启原创舞剧《运》京杭大运河文化带沿线城市巡演，舞剧《运》分别于4月9日、5月16日、5月20日和6月18日，登台北京艺术中心、天津武清影剧院、河北廊坊丝绸之路国际艺术交流中心和浙江杭州运河大剧院。其中，杭州市专场演出被纳入“中国大运河申遗成功十周年暨2024中国大运河文化带京杭对话”主题活动之一。

舞剧《运》宣传海报

故事梗概

贯穿中国的京杭运河，在漫漫时光里静静流淌，蕴含了太多的故事。历经兴盛衰落之后，这些故事似乎被人渐渐遗忘，但沉淀其中的情感与精神却历久弥新。在讲好中国故事，弘扬运河文化的今天，在北京城市副中心发展建设的时代背景下，运河的历史与文化具有了崭新的意义。

该剧将北京市非物质文化遗产“运河号子”元素融入其中，聚焦于运河岸边的普通人家，以清末民族危亡，北平和平解放、改革开放百舸争流，新时代伟大复兴等历史时期，运河源头的青年命运为主线，凝练出贯穿四代人的运河故事，生动展现了运河儿女秉承家国情怀，弘扬中华美德，创造幸福生活的精神风貌。

舞剧《运》剧照

篇章介绍

序——召唤

扛起船桨、追根溯源、回望那沉浸在岁月里的故事……

火光——兴盛不复，誓与船共亡

清朝末年，祖爷爷一家靠漕运为生。可时代的风云变幻打破了宁静，外敌入侵彻底中断了运河上的繁华。国难当头，祖爷爷不得不与身怀六甲的妻子诀别，高唱着号子誓与运河共存亡。

黎明——和平解放，生活迎曙光

北平解放前夕，祖奶奶带着爷爷和父亲祭拜先祖，运河上放满了祈福的河灯。城里的大学生带来了振奋人心的消息，爷爷领着乡亲们以红旗为信，喊着号子，连夜搭起浮桥迎接解放军，迎接新希望。

浪潮——改革浪潮，迷惘中坚守

改革开放的浪潮翻天覆地，父亲作为清洁工守护着运河，膝下无子的他和追赶潮流的妻子矛盾重重。他把河边捡到的弃婴抱回了家，妻子接受不了离家出走。父亲哼着号子和孩子相依为命，取名大运。

憧憬——回望恩情，精神记心间

进入新时代，父亲成了守护在运河边的志愿者。大学快毕业的大运奋力求职 ,鲜少与父亲交流。一场突如其来的城市暴雨造成险情，父亲倒在了救护他人的运河边。大运悲伤悔恨，无以复加。历经沧桑的运河沐浴在清晨的阳光里，大运和更多的人成为了新一代的运河建设者，传承着运河文化。

舞剧《运》剧照

主创团队

编剧：许锐 总导演：帅晓军

制作人：庞波 林鑫

舞美与灯光设计：任冬生

音乐总监/作曲：亢竹青 导演组：桂玥璇 鲁海青

服装设计总监：陈晓君 执行导演：鲁海青

指导老师：朱鹏 刘佳妮

技术统筹：周永勤 宣传统筹：森巴提·阿山

主演：

李祎然 饰演祖奶奶 胡双林 饰演爷爷

赵亿 饰演北平大学生 尚滢雪 饰演父亲的妻子

杨德利 饰演大运 贾静冉 饰演老年祖奶奶

李思行 饰演幼年父亲

其他演员：

曹项阳 杨晨光 袁荣骏 闫紫健 杨玉雯

张文瀚 刘宇轩 刘立婷 曹睿洋 王中岳

许佳 曾钰棋 万依宁 杨雪菲 李白伊杨

姚小北 黄婧童 王奕淳 佟欣颐 秦宇同

梁方悦 韩妮娜 郑新悦 刘雨俏 路雅冰

刘禹萱 李 剑 周鼎伦 向瑶瑶 赵婉庭

史筱煜 马佳艺 潘彦临 韩谨阳 田宇航

邱雯雯 范泳焱 秦子昂 王彤悦 张亦雯

张楚琦 王琮麟

作者：北京物资学院艺术教育中心

来源：前线

(责编：郝孟佳、熊旭)