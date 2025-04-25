打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

“建设教育强国”系列访谈——

管培俊：坚持教育科技人才一体化 培养中国式现代化所需人才

李依环、孙竞、实习生曹子味
2025年04月25日13:36 | 来源：人民网-教育频道
小字号

2025年是教育强国建设全面布局、高位推进之年。人民网教育频道联合中国高等教育学会共同开展策划，推出“建设教育强国”系列访谈栏目，邀请学会系统院士、科学家、高等教育领域专家学者畅谈思考体会、凝聚发展共识。

“近期，以Deepseek为代表人工智能的‘井喷式’发展态势，进一步给我们以深刻的启示。面对百年未有之大变局，实现人才自主培养，特别是拔尖创新人才自主培养尤为紧迫。”中国高等教育学会第八届理事会第十次会议举办期间，中国高等教育学会驻会副会长管培俊接受人民网专访时谈到。

管培俊表示，今天，高等教育发展的主要矛盾已经不是数量规模，而是结构与质量。要提升教育服务经济社会发展能力，调整优化高校区域布局、学科结构、专业设置，建立健全学科专业动态调整机制，加快一流大学和一流学科建设。

坚持教育科技人才一体化

培养中国式现代化所需要的人才

“培养什么人，是教育的首要问题。立德树人是教育的根本任务，更是时代赋予高等教育的历史使命和紧迫要求。”管培俊表示，中国特色社会主义大学的中心任务是立德树人，为党育人、为国育才。要理直气壮坚持社会主义办学方向，把立德树人成效作为检验学校一切工作的根本标准。

对于如何更好落实立德树人根本任务，他认为，首先是坚持正确办学方向，着力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人；二是坚持教育科技人才一体化，培养中国式现代化所需要的人才；三是立足自立自主，培养优秀拔尖创新人才。

“教育的三大属性首先是政治属性。这是建设教育强国的核心要义，也是通过教育实现强国目标的根本遵循。”管培俊表示，新时代高质量高等教育体系最显著的特征，首先就是以思想引领的“高水平人才培养体系”。要紧扣培养担当民族复兴大任时代新人的目标，深化高校育人模式改革，完善和落实立德树人机制，强化科技教育和人文教育协同，健全德智体美劳全面培养体系。

管培俊谈到，教育、科技、人才一体化系统集成的战略布局，进一步拓展和深化了大家对教育的地位与职能作用的认知。高等教育要充分发挥龙头作用，全面发挥教育对中国式现代化的支撑引领作用，必须以人才培养为中心任务，培养中国式现代化所需要的人才。

发展新质生产力的本质内涵是创新，核心关键是创新，核心动力在创新。管培俊进一步谈到，创新人才的培养是一个国家生产力和核心竞争力的关键要素。高校要把握战略性新兴产业和未来产业发展趋势，积极探索新的人才培养模式，深化教育教学创新，推进产学研协同育人，加快培养拔尖创新人才，全面提高人才自主培养质量。

优化高等教育布局

提升教育服务经济社会发展能力

《教育强国建设规划纲要（2024－2035年）》（下称《纲要》）提出，优化高等教育布局。在管培俊看来，加快建设中国特色、世界一流的大学和优势学科，“优化教育布局和结构”是高等教育综合改革“先行先试”的重要方面。

管培俊表示，高等教育的结构性问题，首先是资源配置的结构性矛盾，要调整优化高等教育区域布局结构，促进高等教育区域协调发展。具体来说，在推进“双一流”建设的同时，要发挥高校集群的集聚溢出效应，带动建强中西部高等教育，深化东中西部高校对口支援。同时，借助制度优势和供给等政策工具，改革教育资源配置模式、调整区域布局结构，增加优质教育资源供给，为高质量高等教育体系奠定坚实基础。

“学科专业是高等教育体系的核心支柱，是人才培养的基础平台。”管培俊表示，要加快调整优化学科专业结构的步伐，大力加强基础学科、新兴学科、交叉学科建设，推进高等教育高质量发展，提高人才自主培养能力和科研创新贡献率，实现学科专业与产业链、创新链、人才链相互匹配、相互促进。

他同时谈到，“大科学”时代是一个“融合”的时代，要打破传统学科专业壁垒，深化学科交叉融合，创新学科组织模式，建构21世纪大学发展的新路径、新形态。要全力推进两种融合，即对内学科交叉融合，打破学科壁垒；对外产教融合，主动面向经济社会主战场，与行业企业深度合作。

“大学里总会有重点学科和一般学科、核心学科和支撑学科、优势学科和普通学科之分。要在各种“综合评价”中有清醒认知，在‘八面来风’中保持发展定力，紧扣国家战略与地方经济社会发展需求，结合学校实际，将有限的特别是优质资源向学校发展的重点、优先、关键领域和岗位倾斜。”管培俊建议。

加强新型高端智库建设

以科学决策引领科学发展

“实现高等教育治理体系和治理能力的现代化，必须建立健全中国特色决策支撑体系，以科学咨询支撑科学决策，以科学决策引领科学发展。”管培俊谈到。

对于教育强国建设新征程中，中国高等教育学会如何更好发挥作用，管培俊表示，学会要更好地发挥学术社团的功能优势，更多地做出高端教育智库的贡献，更好地发挥国际合作交流平台的作用，并努力培育成为承接政府部门转移和委托职能的专业机构，为深化高等教育综合改革，加快建设高等教育强国做出新的更大贡献。

他认为，学会应立足服务教育全局发挥功能优势，强化新型高端教育智库体系建设，发挥“三个桥梁纽带作用”，即通过学术研究与成果转化、建言献策，在学术界和决策部门之间，在政府、学校与公众之间，现实与未来之间起到桥梁纽带作用。

管培俊进一步表示，要发挥大学学科优势和多学科综合的优势，积极推动科教融合、校企合作，校校合作、校院合作，充分发挥各自优势，在世界高等教育发展趋势、国别研究、重大现实问题研究等方面联合攻关，产出具有重大价值的智库成果。

“要加强国际交流合作，坚持开放办会方针。有教育自信，还要有世界眼光，发挥学会优势，积极开展多种形式的高等教育智库外交、国际交流合作。同时，面向世界讲好中国故事，学习借鉴国际高等教育经验，在服务教育强国战略、构建人类命运共同体的进程中做出学会的贡献。”管培俊说。

(责编：郝孟佳、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部