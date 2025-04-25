原标题：常州机电职院： 为产业转型提供数字化人才支撑

图为常州机电职院学生实训现场。受访单位供图

近年来，江苏省常州市致力建设国际化智造名城，打造新能源之都。在此背景下，作为中国特色高水平高职学校，常州机电职业技术学院（以下简称“常州机电职院”）如何积极响应区域产业发展需求，破解数字化技术人才培养难题？

“学校与企业深度合作，打造了集教学实训、资源开发等功能于一体的综合性育人平台，为区域产业转型升级和高质量发展提供了强有力的人才支撑。”日前，常州机电职院副校长刘贤锋告诉科技日报记者。

记者了解到，该校创新构建了“三位一体、双向循环”的资源体系，建设了专业资源库、数字工坊云平台和全国三维数字化创新设计大赛案例库，实现了企业案例与教学资源的双向转化，企业案例融入课堂，学生成果反哺企业，形成了良性循环。

刘贤锋介绍，通过培养掌握全流程技术链的高素质人才，该校为新能源汽车及关键零部件产业提供了强有力的技术支撑。同时，校企合作的深入推进，使企业能够直接参与人才培养，缩短了人才与岗位的磨合期，降低了企业培训成本，实现了教育与产业的双赢。

为头部企业输送500余名高质量技术技能人才；学生在各级别技能大赛中屡获佳绩；开发65个三维数字化技术教学培训项目，建成国家级和省级专业教学资源库；完成多项省级科技项目，获得授权发明专利74项，技术服务收入达1103.5万元……如今，常州机电职院在人才培养、专业建设和社会服务等方面取得了一系列新突破新成果。

“下一步，学校将拓展人才培养资源建设的深度与广度，进一步丰富教学资源体系。同时，学校将助推国家职业教育示范性虚拟仿真实训基地‘汽车关键零部件智能制造虚拟工厂’建设，进一步提升智能制造三维数字化技术人才的培养质量，为区域产业与经济发展提供更强有力的人才支撑。”刘贤锋说。（汤志鹏 实习记者 夏天一）

(责编：郝孟佳、李昉)