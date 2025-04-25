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AI工具助力揭示小脑奥秘

2025年04月25日08:35 | 来源：科技日报
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原标题：AI工具助力揭示小脑奥秘

　　美国贝勒医学院领衔的国际团队研制出一款新型人工智能（AI）工具。它能精准识别在运动过程中小脑独特的神经元类型，为了解小脑工作机制带来突破性进展，也为治疗脑部疾病提供了新思路。相关论文发表于最新一期《细胞》杂志。

　　作为大脑的“精密动作指挥官”，小脑对维持人体平衡、协调运动至关重要。了解和治疗震颤、不平衡和言语障碍等脑部疾病也需要对小脑有深入了解。长期以来，科学家虽然能记录进出小脑神经元的信号，却始终无法破解信号转化的密码。他们既不清楚输入信号如何转化为输出信号，也难以确定电信号源于哪种神经元类型。

　　团队开发的深度学习分类器实现了对小脑电信号的精确溯源。为训练这款分类器，他们首先测量了小脑内不同类型神经元的独特电信号。随后，通过光遗传学实验，他们将光敏蛋白基因引入特定类型的神经元，并“标记”了每种小脑神经元类型的电活动。最后，他们利用这些电信号，训练了深度学习分类器，且按神经元类型对小脑记录的电活动进行排序。

　　最新工具不仅有助于揭示小脑的信息处理机制，也能激励其他科学家开发出将大脑其他区域神经活动与神经元相匹配的工具，助力揭示不同神经回路的功能，为治疗神经系统疾病开辟新途径。（记者刘霞）

(责编：郝孟佳、李昉)

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