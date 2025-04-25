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第三十个世界读书日，网友分享阅读新体验

全民阅读有了更多“打开方式”

本报记者 潘旭涛
2025年04月25日08:31 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　读者在北京国家图书馆内阅读、学习。
　　新华社记者 殷 刚摄

　　市民在江苏省南京市先锋书店五台山店内阅读。
　　苏 阳摄（新华社发）

　　近日，云南省第四届全民阅读大会在昭通市昭通古城举行。活动包括惠民书展、非遗体验、文创展销等活动，营造爱读书、读好书、善读书的书香氛围。图为市民在云南省昭通市一家书店体验VR阅读。
　　新华社记者 高咏薇摄

　　“穿汉服，读古籍，别有韵味”“我能在沉浸式图书馆里泡一天”“最近喜欢上了AI辅助阅读”……如今，全民阅读有了更多“打开方式”。今年4月23日是第三十个世界读书日，网友们晒出自己的书单，分享AI时代的阅读新体验。

　　

　　主题活动精彩纷呈

　　春色恰如许，读书正当时。连日来，各地举办精彩纷呈的世界读书日主题活动，全社会爱读书、读好书、善读书的氛围日益浓厚。

　　据人民日报客户端报道，各地在世界读书日到来之际开展形式多样的阅读活动。在云南昆明，读者在自然风光中静享诗意阅读；在山西考古博物馆，学生们借助考古书籍解码三晋文明；在天津图书馆，大运河沿线8省份的1000余部新书唤醒运河历史记忆……近年来，从城市到乡村，从线下到线上，每年有数亿人次参与各类阅读活动。

　　据新华网报道，浙江杭州国家版本馆将阅读场景从室内搬到室外，还创新融合戏曲朗诵等多种阅读形式；甘肃兰州地铁内设立阅读主题快闪店，通过图书展销、阅读体验、文创互动等形式，打造沉浸式文化空间；江西大余县东门小学的学生化身“小摊主”，将闲置书籍摆在摊位上，以书会友。

　　据央视新闻客户端报道，4月21日，“相信阅读的力量——第二十届文津图书发布暨国家图书馆4·23世界读书日特别活动”在国家图书馆举办。活动现场揭晓了第二十届文津图书评选结果，并推荐社科类、科普类和少儿类年度佳作。《满世界寻找敦煌》《为国铸盾：中国原子弹之路》《亮世界》等20种文津图书和46种文津提名图书从超过300家出版社推荐的2800余种参评图书中脱颖而出。

　　新型阅读空间涌现

　　近年来，全民阅读基础设施建设持续完善，各类新型公共阅读空间不断涌现。

　　书店业态日益丰富。据人民网报道，清晨，河南郑州尚座中心四楼的电梯门刚打开，一群孩子便举着自制的《山海经》神兽陶偶冲向“喂泥剧场”。与此同时，一位白发老者站在“黄河音潮”装置前，耳机里的浪涛声与屏幕上《黄河大合唱》的歌词共振。这里是郑州“理在·阅空间”书店——一座4000平方米空间、6万册藏书和9部智能装置构成的“未来剧场”。在《红楼梦》皮影戏的舞台上，观众伸手触碰飘落的“桃花”，竟能闻到淡淡清香——这是书店与中国科学院合作研发的嗅觉交互系统。这里的读者，正以各自的方式，与书香为伴。

　　“自助图书馆”持续增加。据中国新闻网报道，家住湖南长沙阳明山庄社区的李佳惠下班后，经常前往家附近的社区图书馆，通过馆内“自助借阅”的方式借出自己选好的书籍。李佳惠所在的湘江新区共有70家小型社区图书馆，彼此间已实现数据互通。读者只需在手机小程序上提前选好书，借助统一的物流系统，选好的书便可抵达离读者最近的场馆，方便时去领取即可。

　　“深夜图书馆”受到欢迎。据光明网报道，全国各地图书馆探索延时开放、夜读活动等诸多创新举措，打破了传统图书馆的时间限制，让读者可以全天候与书籍相伴。晚上8时许，夜幕降临，北京城市图书馆的离馆音乐响起，然而，一层潞云筑区域仍灯火通明，不时有读者前来借阅图书。潞云筑是北京城市图书馆开放的一个24小时阅读空间，该区域在场馆其他区域关闭后，仍面向读者开放。

　　智慧图书馆加速落地。据新华网报道，在山东东营河口区图书馆，读者借助AI荐读视频，可以迅速掌握书籍的核心内容。在阅读过程中，读者遇到问题时，AI阅读助手可以随时解答疑惑，提供深度思考的成果，有效提高读者的阅读效率和品质。该馆还引入“AI馆员”，运用DeepSeek模型，可深入分析馆内知识文档，为读者提供精确且详尽的问题解答。

　　数字阅读成为趋势

　　视频阅读、“AI伴读”……数字化拓宽了阅读边界，带来全新阅读体验。

　　在阅读碎片化的大环境下，视频阅读应运而生。据人民网报道，每晚8时，浙江省宁波市市民都能准时收到一条“天一夜读”短视频，温暖的文字穿过屏幕，送抵心灵。“满满的正能量”“我也要买一本书看看”……网友吐露着内心的感动。“天一夜读”是由宁波市文化广电旅游局主办、宁波图书馆承办的短视频阅读品牌，为读者搭建线上线下相结合的阅读展示平台。“至今，‘天一夜读’短视频已推送超450期，网络传播量逾1500万人次。在‘天一夜读’的带动下，图书馆的进馆人次、借阅册次在持续增加。”宁波图书馆馆长徐益波说。

　　据新华网报道，在地铁通勤、公园休憩或工作间隙的碎片时间里，越来越多的人选择观看读书博主的视频来了解一部作品。“本视频耗时5个月制作，共计240分钟，为你深度解读名著《白鹿原》”。这是读书博主“一只萧包子”解读《白鹿原》单个视频的开场白。视频发出后，收获众多网友点赞。多个视频平台在线上持续开展读书活动，邀请作家、读书博主、读者等分享好书，在数字空间营造阅读氛围。

　　“短视频、电子书、有声书等新媒体的加入，让看书的人越来越多。”中国科技网报道称，阅读不再局限于“读一本纸质书”，而是借视听媒介和推荐算法技术，让图书变得“鲜活”起来，主动找到新的读者。抖音平台数据显示，近一年来，抖音上书评长视频的播放量和数量增长显著，深度解读书籍内容的视频受到用户喜爱，更多人参与到读书内容的创作中。在算法推荐的助力下，不仅经典文本和新出版图书找到潜在读者，冷门佳作也能重新翻红。40年前的老书《画魂》，在抖音创作者发布4条解读视频后被抢购一空，连续加印了5次。

　　“AI伴读”成为很多人的“阅读新搭子”，推动全民阅读朝着便捷、智能、社交化的方向发展。据中青在线报道，在江苏南京江北新区浦口外国语学校六年级的语文课堂上，41名孩子运用豆包App与《城南旧事》里的主人公英子“对话”。通过智能体设定，AI“扮演”的人物“走出”书本，与孩子们交谈，“沉浸式”解答他们的阅读困惑。目前，南京正在6个区开展“AI共读系列”活动，探索AI赋能儿童阅读的方式。

　　据新华社客户端报道，最新发布的《2024年度中国数字阅读报告》显示，2024年中国数字阅读市场总体营收规模为661.41亿元，用户规模已达6.7亿。

(责编：李昉、郝孟佳)

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