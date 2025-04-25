第四届京粤港澳青少年儿童诗歌节——

据新华社北京电（记者董博婷）“诗画里的中国”第四届京粤港澳青少年儿童诗歌节暨第六届北京·粤港澳大湾区儿童艺术交流周启动仪式和雅集交流活动日前在中国儿童中心举行。来自香港10多所学校的40名香港青少年和100多名内地青少年欢聚一堂。

活动以“河山锦绣”为主题，通过诗词诵读、艺术展演、互动游戏等形式，为内地与香港青少年搭建了文化共融的桥梁。

童声合唱《小池》宛如春风拂过荷塘；舞蹈《礼仪之邦》尽显华夏礼仪魅力；古琴曲《梅花三弄》与古筝曲《四段锦·清风弄竹》交相呼应；朗诵《月光下的中国》传达出对祖国的深情赞美……活动现场，京港青少年携手走进“诗画里的中国”，对话间流淌着文化的共鸣。

“通过参加比赛和活动，对文学创作有了更深刻的认识，书画和诗词都是我们共同的热爱。”香港英华书院学生梁均溢说。

北京丰台区怡海中学的杨婧琪说：“希望未来我们能与粤港澳朋友们一起，传承中华优秀传统文化，做古诗里的‘少年’，眼里有星辰大海，心里装着千年月光。”

据悉，“诗画里的中国”活动从2022年举办以来已吸引内地与港澳数万名青少年踊跃参与。

“希望内地与粤港澳的青少年主动担当文化使者的责任，将爱国的赤子之心融入诗词创作、书画挥毫。”中国儿童中心对外交流中心主任余冬云表示，中国儿童中心将继续携手各界力量，搭建更广阔的平台，助力青少年成长为中华文化的传承者与创新者。

(责编：李昉、郝孟佳)