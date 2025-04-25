全球首个“AI+甲骨文”创新赛事在国际汉字大会上正式启动

本报记者 刘少华

4月20日，河南省安阳市。在2025中国（安阳）国际汉字大会上，由国家“古文字与中华文明传承发展工程”专家委员会、中国文物信息咨询中心指导，河南省文物局、安阳市政府、安阳师范学院、腾讯SSV（可持续社会价值事业部）联合主办的“AI助力甲骨文研究考释与活化利用邀请赛”宣布正式启动。

在AI技术蓬勃发展的今天，为了加速解密甲骨文这一镌刻在龟甲兽骨上的文明“源代码”，人们将目光投向AI这一使用越来越广泛的技术。

作为全球首个将人工智能与甲骨文研究活化深度融合的创新赛事，此次大赛通过学术研究、算法开发、大众创意三大赛道，邀请社会各界一同打造“最懂甲骨文的AI”。

为甲骨文研究带来无限想象力

在殷墟博物馆新馆的沉浸式数字展厅，当游客透过裸眼3D技术欣赏众多商代文物时，恐怕很难想到，现存甲骨文中仍有68%的文字尚未破解，字意依然笼罩在历史迷雾中。

甲骨文是迄今为止中国发现的年代最早的成熟文字系统，是汉字的源头和中华优秀传统文化的根脉，其研究、保护、传承与活化工作非常重要。然而，现存的4500余个甲骨文中，仍有3000多个属于是未解之谜，如何辨认出更多甲骨文，如何让古老文字焕发新的活力，是100多年来几代人不断探索的课题。

启动仪式上，安阳师范学院甲骨文信息处理教育部重点实验室主任刘永革感慨，他最近感受到了AI为甲骨文研究带来的无限想象力。他所在的实验室正和腾讯SSV数字文化实验室、优图实验室联手探索打造面向学者的甲骨文AI助手。比如，输入一张疑似包含甲骨文的图片后，学者可给AI助手下达指令：“请解释图片中的文字含义”，AI返回若干张高度相似的甲骨文字样图片，并且回答：“图片中的文字为‘某某’字。”随后，AI还会给出字形溯源、文化内涵、学术争议等专业知识。

“我们正站在科技与文明对话的历史交汇点，数字甲骨共创中心通过开放全球最大甲骨文多模态数据集‘殷契文渊’、甲骨文AI协同平台及‘了不起的甲骨文’小程序，希望加速解码文化基因。当前，甲骨文研究离不开人工智能，AI算法在字形分析、缀合效率、文化创意等领域潜力巨大。”刘永革表示。

三大赛道邀请各界共同参与

刘永革介绍，本次大赛旨在推动人工智能技术在甲骨文领域的创新应用，构建“学术研究—技术突破—大众传播”的全链条保护传承体系。“我们希望通过‘AI+甲骨文’的赛事激发跨学科协作，加速甲骨文从学术深闺走向数字时代的大众化、智能化，也希望甲骨文反向助力AI大模型的发展。”

面对甲骨文的碎片整理、字形考释、大众认知等难题，“AI+甲骨文”大赛向学术界、科技界及大众群体设立三大赛道，邀请社会各界共同参与。

学术赛道是AI甲骨文研究邀请赛，全球跨学科团队将基于“殷契文渊”，聚焦文字释读、甲骨缀合等核心课题，重点攻关新字释读与多维论证，成果将为古文字研究提供体系化突破。据了解，“殷契文渊”是世界上现有的资料最齐全和最权威且可免费使用的甲骨文数据平台之一，为甲骨文研究提供数据支持和科研便利。

算法赛道是AI甲骨文算法挑战赛，将面向技术攻坚问题，通过AI自动缀合未公开碎片、智能识别重片，为甲骨整理效率提供数智化引擎。

大众赛道是AI甲骨文焕活创意赛，将借力AI工具，邀创作者以动态字库、虚拟展品及剧情短视频重塑甲骨文表达，并联合甲骨文科普达人李右溪发起“当甲骨文遇到AI”特别视频赛题，推动古老文字以鲜活形态融入现代数字语境，激发大众对甲骨文的兴趣。

以技术创新守护古老汉字

通过比赛，各方希望做到的是，相关技术成果和创新模式可以扩展到古文字乃至汉文字的数字创新。

“甲骨文大模型需要业界及科研机构协力，以大赛为抓手，共同丰富甲骨文乃至古文字的自主、优质的语料库，将大语言及多模态大模型的能力与甲骨文特点结合，不断完善智能体服务专家学者的研究考释、公众和创作者的活化利用。”腾讯数字文化实验室负责人舒展，这样介绍举办本次大赛的初衷。

腾讯云副总裁、腾讯云智能解决方案负责人王麒表示，此次大赛通过“AI+甲骨文”的数字化共创，希望吸引公众参与冷门绝学，助力实现AI甲骨文的开放创新模式。

比赛本身，也为大家利用AI探索甲骨文创造了条件。刘永革介绍，此次“AI+甲骨文”大赛有三大创新点。第一，打造面向学者的甲骨文AI助手示范案例，帮助甲骨文研究者开拓思路，以字形匹配等AI算法，助力打磨“殷契文渊”AI协同平台工具；第二，开放甲骨文多模态数据集，提示甲骨文献数据集的整理与进化方向，期待参赛者基于开源大语言模型和数据集，打造与甲骨文相关的智能体，进一步探索汉字源头甲骨文助力大模型的可能性；第三，提供示范博物馆的甲骨文数字著录方法案例，激活甲骨文研究者的思维，加速提升甲骨文研究效率，并在探元平台开放甲骨文素材库，激励普通大众走近甲骨文，用AI工具探索活化利用模式。

据了解，“AI+甲骨文”大赛总决赛将于今年10月28日举行。舒展期待，通过这一轮大赛的激励，业界、学界、大众的共创共益，AI在助力甲骨文研究考释和活化利用方面能收获显著成果，人工智能等数字科技和可持续创新模式将进一步助力从甲骨文到古文字的创造性转化、创新性发展。

(责编：李昉、郝孟佳)