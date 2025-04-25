本报电（记者陈静文）近日，世界汉语教学学会首次发布《国际中文教育核心期刊目录》（下文简称《目录》）。在教育部中外语言交流合作中心（下文简称“语合中心”）指导下，该学会广泛征求学界业界专家学者意见，系统梳理2021年以来刊发国际中文教育文章的700多家期刊，综合考量期刊发文数量、质量、贡献、影响等因素，最终优选确立了20家入选期刊，包括《语言文字应用》《云南师范大学学报（对外汉语教学与研究版）》《国际汉语教学研究》等。《目录》拟每两年更新一次。

世界汉语教学学会会长钟英华表示，《目录》作为国际中文教育领域首个专业性评价，旨在引领学术研究聚焦现实需求和理论前沿，推动学术体系建设与实践创新，助力构建国际中文教育知识体系，将积极服务高校及教育机构学科专业建设、成果认定，促进中青年学者培养和队伍建设。

语合中心主任郁云峰指出，语合中心始终致力于推动高水平的学术研究和高标准的学术评价相融相促。希望世界汉语教学学会严把评价质量关，健全多元评价标准，动态优化完善，发挥导向作用，切实服务事业发展和中青年学者成长成才。

本次发布会是2025“国际中文日”系列活动之一，并特邀科研评价、国际中文教育等领域专家学者参会交流。发布会后，与会专家围绕“学术期刊评价与国际中文教育知识体系构建”主题进行了研讨。

大家一致认为，《目录》把握了业界发展趋势，完善了科研评价体系，优化了学术资源配置，拓宽了国际中文教育成果发表阵地，服务中青年学者学术成长，有助于国际中文教育学科内涵发展，加速学术成果转化，促进教育科技人才一体化培养，切实服务教育强国建设。

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