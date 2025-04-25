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“去中国是我的梦想”

——孔子课堂助力斯里兰卡学子拓展人生机遇

2025年04月25日08:30 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　日前，在斯里兰卡首都科伦坡举行的联合国中文日活动上，兰比尼孔子课堂的学生学习制作衍纸书签。

　　学生展示自己制作的青花瓷贺卡。
　　新华社记者 伍 岳摄

　　前几天的一个清晨，位于斯里兰卡首都科伦坡的兰比尼学校校园里人头攒动。这里的兰比尼孔子课堂正在举办联合国中文日活动。

　　两间教室里，青花瓷贺卡和衍纸书签制作教学如火如荼地开展。

　　在学习制作青花瓷贺卡的课堂上，21岁的阿基拉·恰米卡拉一边描画青花瓷瓶身的弧线，一边将斯里兰卡大象与中国传统纹样填入其中，沿着画纸细细裁剪几道，便制成一张立体贺卡。“我很喜欢中国文化，我想在作品中将中国文化与斯里兰卡本土文化相融合。”他说。

　　制作青花瓷贺卡的材料等在斯里兰卡当地并不容易获得。为了让学生更好地体验中国文化，孔子课堂的老师们利用每一次回国机会，尽量从国内多背回些教学工具。

　　兰比尼孔子课堂还面向斯里兰卡社会各界开设了中文周末班，以便更多当地人了解中国文化。参加上述活动的正是周末班学员。他们并非公立学校的汉语专业学生，大多出于个人兴趣或现实需求在周末来到这里，寻求专业指导。

　　16岁的约诗卡·古纳拉特纳讲中文时，音调清晰、节奏准确。她说，自己因《陈情令》等中国电视剧而爱上中文，至今已看过不下百部中国电视剧，随着记住的台词越来越多，口语水平也不断提高。

　　在去年9月兰比尼孔子课堂举办的斯里兰卡西部省中学生中文比赛中，约诗卡拔得头筹，并获得了课堂提供的免费学习机会。她说：“十分感谢中国老师们的帮助，我正在努力准备下个月的中学生‘汉语桥’比赛，希望在比赛中取得好成绩，能去中国参加总决赛，这是我一直以来的梦想。”

　　遥远的距离阻挡不了山区学子迪露西·拉特纳亚卡学习中文的热情。23岁的迪露西住在斯里兰卡北中省的一座小镇。那里距离最近的火车站还有一小时车程。每周六早上7时，迪露西都会搭乘5个小时的火车赶至科伦坡，上完2小时中文课后再于当日返回。这样的求学之路她已坚持一年有余。

　　“我要学好中文，以后当一名中文老师，让更多像我一样的贫困学生有机会走出山村，改变人生。这是我的梦想。”迪露西告诉记者。

　　据兰比尼孔子课堂中方负责人王菲介绍，中文周末班目前在读人数约200人，累计服务学员近千人，其中有小学生，也有年逾古稀的长者。“我们看到过太多学员因为学习中文改善了生活条件，甚至改变了命运。通过教授中文让学员们真正了解中国文化，让他们在开阔视野的同时拓展机遇，登上更广阔的人生舞台，这是我们的使命。”王菲说。

　　（据新华社电  记者陈冬书）

(责编：李昉、郝孟佳)

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