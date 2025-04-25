孟德宏

作为国际中文教育领域的一名一线教师，我看到越来越多的学生通过学习中文，爱上了中国文化，爱上了中国。

我教的学生中，有的在毕业之后，成长为他们的国家与中国之间经贸、科技、教育、文化等交流领域的专业人士。

捷克小伙骆恒，最初只计划在中国进修1个学期，但让他没想到的是，1个学期后他就爱上了中文，爱上了中国文化，也爱上了这个国家。他延长了在中国学习的时间，并取得了汉语国际教育硕士学位，目前已开始攻读博士学位。

瑞典小伙魏明瑞也是如此，初来中国的计划是进修1个月就回国，后来参加京津冀高校留学生辩论赛，他所在的北京外国语大学代表队获得冠军。之后，他顺利申请到在中国人民大学攻读硕士学位的机会。毕业后，他回到瑞典，从事中瑞教育文化交流。

来自德国的女孩爱丽娜也在北京外国语大学学习中文，目前她已经是德国一所孔子学院的本土中文教师，并成为最受德国学生欢迎的教师之一。

马来西亚姑娘妃卡在北京外国语大学从本科读到博士，教过她的老师们都被她对中文、对中文教学事业的热爱所打动。我们也相信，她将来会在国际中文教育领域做出一番成就。

俄罗斯小伙亚历山大肯定没想到，自己在北京外国语大学学了中文以后，会邂逅生命中的另一半——一个温柔贤惠的山东姑娘，并留在了中国。如今，他已成为从事中俄贸易的商人。

同样，来自波兰的刘西蒙因为出色的中文水平成了波兰从事引入中国光缆产品的中间人，代理了几家中国光纤企业在波兰的产品宣介和推广。

北京外国语大学还有一些非常有特色的中文培训项目。比如，在执法联络员汉语培训项目中，我们就为东南亚邻国培养过很多高水平中文学员。老挝海关工作人员希娣朋，回国后一直在中老边境口岸工作，中文对她的工作是一大助力。

意大利罗马大学与北京外国语大学一直紧密合作，相关合作项目培养了许多卓有成就的毕业生。

参加过该项目的罗马大学学生董浩天已获得博士学位，并已收获意大利那不勒斯东方大学的教职，在汉学领域继续耕耘。

另一名参加过该项目的学生花绮文，通过为期1年的沉浸式中文学习，中文水平有了很大提升，毕业之后在意大利驻华使馆工作。回国后，她活跃在中意高等教育交流领域，致力于对接双方优质教育资源，服务中意两国学子。

回头看，许多在北京外国语大学学习中文的外国学生已成为中外交流的桥梁和纽带。作为一线教师，我们为他们所取得的成绩而骄傲，也为自己所从事的这项事业而自豪，未来有了更多拼搏的勇气和奋斗的力量。

（作者系北京外国语大学中文学院教师）

(责编：李昉、郝孟佳)