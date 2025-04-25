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当“中文十级爱好者”成为博主

“中国通”，“通中国”

本报记者 陈静文
2025年04月25日08:30 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　近年来，一些精通中文的外国青年活跃于中国社交媒体，他们用优美的文笔、生动的图片或者幽默的视频内容，分享中文学习经历、留学感受、文化体验，并且深入探讨不同文化间的碰撞交融，带来诸多有益思考。近日，记者采访了俄罗斯小伙大卫和埃及青年刘正曦，听他们讲述跨文化传播的故事。

　　中文打开多扇大门

　　“电视剧《甄嬛传》里，安陵容听不懂甄嬛讲‘郑伯克段于鄢’，就是因为她读的典故不够多。所以，我要做积极的倾听者、学习者，持续积累中国典故和成语，避免词不达意。”在视频连线采访中，大卫说着一口标准流利的普通话，围绕或轻松或深刻的人文话题侃侃而谈。若不是一抬头便能看见他的容貌，很容易让人忘记这是一场与外国友人的对话。

　　俄罗斯小伙大卫，中文名叫罗维卫，目前是北京大学在读博士，曾获得2014年“汉语桥”全球外国人汉语大会比赛总冠军，担任过《世界青年说》节目常驻嘉宾、北京市旅游形象大使。自2011年起，他已在中国学习超过10年，先后攻读汉语言文学本科、比较文学硕士和比较政治学博士。他在微博上拥有近150万粉丝，同时运营着微信公众号、抖音、小红书等多个社交平台。

　　大卫与中文结缘于对中国文字的好奇。儿时，玩具标签上写着“Made in China”并附有汉字标注的安全须知，当时他觉得复杂的汉字神秘有趣。

　　在北京语言大学和中国同学一起学习《古代汉语》时，大卫被文言文和繁体字“难到怀疑人生，只能把一篇篇3分钟长的课文录音反复听40多遍”。

　　但到了《现当代文学》，大卫发现很多19世纪末、20世纪初的中国作家都受到过苏俄文学的影响。在清华读硕士时，他专注于研究鲁迅通过日语转译的俄罗斯文学作品，为此还专门去日本东京交换了1年。大卫尤其欣赏鲁迅创作的《故事新编》，用许多中国古典元素以古论今。此外，他还喜欢《聊斋志异》《三体》，最近在重读孔孟和诸子散文。

　　所谓书读百遍，其义自现。大卫认为，书中的智慧既超越国界，又跨越时空引发共鸣。“我们现在可能觉得古人很陌生，但实际上，我们如今思考的一些问题，他们早已思考过。换句话说，古人提出的很多问题，我们至今仍在作答。或许不存在永恒的答案，却有着永恒的问题。”

　　大卫在中国结识的国际好友当中，有位毕业于中国传媒大学播音主持专业、供职于中国外文出版发行事业局的外籍专家——埃及小伙刘正曦。两人都曾担任“汉语桥”出题官，互相打趣时，大卫调侃他是“老干部”，刘正曦则称大卫“大哥”。

　　普通话已经达到二级甲等的刘正曦，仍在继续攻克多音字和易读错的字，不断精进主持专业能力。此外，他对成语也充满兴趣。去年，他在埃及参与发起并组织了“‘学成语，识中华’第一届成语大汇—外国人讲中国成语故事”比赛，吸引了来自约20所高校的265名中文学习者参与。

　　这样的成绩背后，是埃及深厚的汉语教学传统和蓬勃发展态势：1958年设立汉语专业，是中东及非洲最早开展汉语教学的国家；现有4所孔子学院、2所孔子课堂和2所鲁班工坊；2020年将汉语纳入中小学教育大纲，并已开展两批公立中学中文教育试点。

　　“学中文在埃及真的太火了，竞争也越来越激烈。其他国家学生通过HSK（汉语水平考试）4级就能申请奖学金，但在埃及至少要达到5级才行。”刘正曦说。他在Facebook上开设个人账号“歪果仁学播音”，经常分享练声技巧、口部操等内容，连他曾经的中文系老师也关注学习。

　　刘正曦引用鲁迅的话形容汉语的魅力：音美以感耳，形美以感目，意美以感心。他深刻认识到，语言是了解一个国家最好的钥匙，它不能带来一切，但是可以打开多扇大门。

　　从一句“我懂你”开始

　　喝热水、吃包子、喝豆汁就是懂中国了吗？在大卫看来，这些都只是浅表层面的文化模仿，“咱追求的目标并非这些，而是去感受、去体验，通过纵深了解和横向对比，深入理解中国是什么样的。”2016年《中国诗词大会》第一季中，大卫就曾说：“我不想成为浅尝辄止的‘中国通’，而要‘通中国’。”

　　他欣赏东晋诗人陶渊明笔下的田园意境，喜爱“润物细无声”“花落知多少”的优美诗意，还有“不识庐山真面目，只缘身在此山中”的说理启悟。

　　不过大卫最痴迷的还是书法艺术，他擅长俄文和日文书法，还研习过古埃及文字。在他眼中，中文书法最为博大精深：汉字数量繁多、笔画多变、字体丰富，又蕴含深厚的中式哲学底蕴，即便不懂中文的人，也很容易被其深刻的美感所吸引。

　　大卫通过临帖自学楷书和行书，欧阳询、颜真卿、王羲之、赵孟頫、米芾等名家作品都是他的学习范本。从最初的满心烦躁，到慢慢开始耐心感受毛笔与宣纸之间的摩擦力，掌握各种笔画写法，做到“意在笔先”。“写得最好的字永远是下一个”，大卫说，这种追求完美的乐趣就像挂在驴子面前的胡萝卜，激励着他不断更上一层楼，并且期待解锁更多中国画技法。

　　人若经常游走于不同文化之间，便容易培养出敏锐的文化嗅觉。成年后在北京生活十余年，又曾旅居日美，大卫深刻体会到：不同城市的氛围和秩序以及人们之间的交往方式各异。与其放大文化差异，不如“珍惜有多元性的环境，保持好奇心，拓展知识面”。

　　在好友刘正曦眼里，中国的模样是“强”“美”“包容”：强在国家实力、国际影响力，就像他在杂志上发表的文章标题所言——《中国两会，政策“风向标”牵动全球》《中国不会因为是大国就给别人穿小鞋》；美在美景美食、生态人文，“在新疆天池，随手一拍就是Windows壁纸”“漂亮的唐装大褂和汉服，我家也有”；包容则体现在240小时过境免签政策、创业扶持措施，处处彰显开放胸怀。

　　若只能选两个汉字送给世界，刘正曦会选择“和合”——在百年变局中，世界需要和平、和谐与合作；在河北玉狗梁村，他用纪录片讲述这个国家级贫困村如何通过“瑜伽脱贫”实现蝶变；他还曾将中国共享单车模式成功介绍到埃及……

　　所有这些对中华文化的深度探索，最终都指向同一个目标——搭建理解的桥梁。正如微信对话页里，刘正曦发来的个人海报上的那句口号：人类命运共同体，从一句“我懂你”开始。

　　以开放心态连接不同文化

　　“所谓文化传播，并不意味着天天讲诗词成语。”大卫说，自己活跃在中国的社交媒体上，分享多语言学习经验、留学趣事和知识思考，首要目标是让更多人了解一种想象之外的生活方式。比如现在，大卫正在美国康奈尔大学访学，并且追寻着中国现代思想家、文学家胡适先生的足迹，去他生活过的地方，读他的手稿和日记，特别感同身受。

　　大卫坚持最久的栏目，是个人微信公众号睡前语音栏目“晚安卫”。2017至2021年，他每晚发布1分钟左右的简短语音，分享见闻和心情，最后用中俄双语道一声晚安。

　　不少关注了十几年的粉丝，会发私信给大卫讲自己的故事，比如受其影响开始学外语、选择感兴趣的专业，或是参加了一次跨国婚礼；俄罗斯中文学习者，也会因为大卫的分享，不再觉得学中文遥不可及。

　　由于精力有限，大卫希望未来在能力范围内把重点放在小红书和Youtube上，探索更多可持续的分享形式。

　　大卫坦言，坚持分享的动力源于好奇心：“我觉得博主有责任传递多元信息，让更多人快乐交流。”他主张以开放心态连接不同文化。

　　相较于在不同平台进行形式尝试的大卫，刘正曦在屏幕上呈现出两副截然不同的“面孔”：

　　这一面，“5G冲浪”追热点，热梗频出抖包袱，自称“木乃伊区up主”——这是网络达人@埃及法老刘正曦。

　　这位网络达人以快乐情绪为基调，在中国妻子的帮助下，结合网络热梗讲解埃及文化，从不为了搞笑而搞笑。为确保专业度，他经常做大量功课，吃透权威资料后再用新颖方式呈现。有网友留言：“自从刷到过up主的视频以后，想去埃及的欲望拉满！”

　　另一面，发型梳得一丝不苟，穿着西装革履，讲话字正腔圆——这是重要活动嘉宾或者官方宣传短视频主持人。接受采访当天，刘正曦刚参加完海南国际文创周活动，次日又将飞往福建。

　　在公共表达中，刘正曦要求自己“做好代表埃及的一张名片，讲好真实的中国故事”。他总结出三点心得：真情实感不加滤镜、把握分寸不冒犯人、分众传播通俗易懂。他举例说，从共建“一带一路”中埃合作成果，到电视剧《觉醒年代》《三体》在埃及热播，这些鲜活案例，都是跨文化传播的生动注脚。

(责编：李昉、郝孟佳)

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