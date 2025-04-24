由中国农业大学（以下简称“农大”）学生艺术团戏剧分团的同学们创作的《稼穑之歌》（新版）巧妙地将20世纪70年代曲周改土治碱与新时代科技小院学生服务乡村的故事相融合，通过生动的情节和精彩的表演，全景式展现了一代代农大人在乡土中国解民生、治学问、育英才的动人画卷。

原标题：高校原创文化精品 | 厚植爱农情怀，练就兴农本领

《稼穑之歌》不仅是一部回顾农大历史的话剧，更是学校推动“大思政课”内涵式发展的重要载体。该剧以生动的艺术形式，激励着农大学子以“功成不必在我，功成必定有我”的情怀担当，勇担时代责任，扛起“国字号农大”的使命，厚植爱农情怀，练就兴农本领，积极投身国家建设和农业发展。

打造校园美育新标杆

“我们愿唱着土地之歌，回顾人类的过往；我们愿唱着稼穑之歌，走向生命的未来！这，就是我们的稼穑之歌！”2024年12月21日，伴随着铿锵的呼号，新版《稼穑之歌》落下了帷幕。以夏守耕为代表的老一辈“农大青年”和以向阳为代表的新时代“农大青年”，跨越50载岁月后，在同一个舞台相遇。

20世纪70年代，伴随着我国治理黄淮海平原的号召，以辛德惠、石元春为代表的农大教授们赤着脚蹚着水，走进了旱涝碱咸综合灾害最为严重的河北省曲周县张庄村，自此开启了农大与曲周的不解情缘。

面对村民的怀疑、客观条件的艰苦、个人生活的困难，农大教授与村民们一同劳作，大家打井平地、挖沟修渠，克服种种困难，铸就了“责任、奉献、科学、为民”的曲周精神。最终，黄淮海平原旱涝碱咸灾害综合治理项目获得了农业领域的科技进步特等奖。

受知农爱农精神的鼓舞，农大学生艺术团坚持“以文化人、以美育人”的宗旨，深入挖掘校史中的精神富矿，聚焦乡村振兴、粮食安全、生态文明等时代课题，将20世纪70年代农大人改土治碱的动人史诗改编搬上舞台，于2017年作为金刺猬大学生戏剧节开幕大戏与观众见面。

30余年后，以张福锁为代表的新一代农大教授延续前辈风姿，在曲周这片土地开创了“科技小院”。打破了农业科技下乡“最后一公里”难题，实现了“零距离、零门槛、零时差、零费用”的四零服务。一批批研究生从象牙塔走出，奔赴农业生产一线，将论文写在祖国的大地上。

2023年五四青年节前夕，习近平总书记给中国农业大学科技小院的同学们回信，提出殷切期望。从此，“厚植爱农情怀，练就兴农本领”成为新时代农大学子不懈的精神动力与梦想追求。

2024年，新一批农大戏剧人怀揣着致敬过往，立足当下，放眼未来的信念，在北京电影学院、国家话剧院的老师们的帮助下，对《稼穑之歌》进行了重新编排与创作，两条时空线并行演绎，交错互动，展现出农大人代代相传的动人品质。

改编后的《稼穑之歌》通过“声、台、行、表”的课堂提高了学生们的艺术技能和审美能力。剧中，演员们通过剧情的演绎深刻感受到了人物的内心世界，产生了对老一辈科学家忘我无私的科学精神的强烈共鸣，从而树立了高尚无私的情操、豁达博爱的胸怀。剧外，青年学子们从演员们细腻的表演中，体会到农大人“自找苦吃”的精神品质和“把中国人的饭碗牢牢端在自己手中”的使命信念。这种精神于无形中引导着他们迈向坚持理想、爱国奉献之路，激励他们传承曲周精神，“厚植爱农情怀，练就兴农本领”，在推进中国式现代化中挺膺担当。

构筑多维育人新格局

自2017年首演以来，《稼穑之歌》便凭借真挚的情感与震撼的故事，获得了全国大学生戏剧节金刺猬奖、北京市大学生戏剧节金奖、优秀导演奖、优秀编剧奖以及优秀男演员奖等一系列荣誉，并成功入选2024年“‘京’彩文化·青春绽放”行动计划、北京市高校校园原创文化精品项目，成为广大师生心中的经典之作。

作为新时代校园文化建设的主力军，农大学生艺术团将深化“舞台即课堂”理念，构建“编创演学研”一体化育人体系，让更多青年学子在艺术实践中厚植三农情怀。

为了再次完美呈现《稼穑之歌》这部剧，参演同学们克服排练时间和学习时间重合的困难。他们白天努力学习，晚上认真排练，将休息时间一分为二，力求通过最真挚的语言与动作，将这段历史传递给每一位观众。

剧中最打动人心的，不只是过去的故事，更是现实的延续。剧中饰演23岁女研究生向阳的张馨元同学认为“向阳”这个人物不是一个人——这个名字本身就代表着整个农大青年群体。相比于夏守耕团队的开天辟地，向阳的成就是多代、多方的托举与共同努力的结果：代表第一批驻扎科技小院的研究生的陈月、曹帅；代表一心为村民谋发展的基层干的郭金香；代表心系乡土的返乡创业青年的李奕山；还代表尊重科学、积极学习的新时代农民的王大爷……聚光灯下科技小院的故事，不仅是新时代新青年的奋斗史，更见证了中国三农的崛起与腾飞。

可以说，《稼穑之歌》的每一次上演，对农大人而言，都是一次精神的传承与弘扬。它激励着更多的青年学子继续深入田间，扎根乡土，让科技小院之花开遍乡村大地。

开拓知农爱农新境界

未来，农大学生艺术团将勇担传播农科文化的时代使命，持续推动《稼穑之歌》走出校园，让稼穑故事传得更远、三农精神扎得更深。积极探索“沉浸式戏剧”的创新表达，再现老一辈科学家治碱改土的历史场景，打造沉浸式校史教育新模式。未来更将着眼农业强国建设，筹划创作反映智慧农业、生物育种等前沿领域的时代剧作，用艺术之光点亮强农报国的精神火炬。艺术团还计划与曲周实验站、科技小院联动建立实践基地，组织团员深入农业农村一线采风，在田野调查中汲取创作养分，在乡村振兴大课堂中实现价值引领与艺术升华的双向奔赴。

《稼穑之歌》不仅是一次审美教育，一部用艺术抒写的农大校史，更是一次别开生面的“大思政”课堂，带着习近平总书记的谆谆嘱托和殷切期望，农大学子决心将“责任奉献，科学为民”的曲周精神薪火传承，坚定理想信念，倾力服务三农，谱写出兴农强国、乡村振兴的崭新篇章。

作者：共青团中国农业大学委员会

(责编：李依环、熊旭)