澳大利亚华裔青少年“春游”长安

“登上西安城墙时，我仔细摸了摸古老的砖块，历史的沧桑厚重在掌心、在脚下。西安悠久的文化底蕴早有耳闻，我很期待穿上汉服，走在大雁塔下当一回‘唐朝姑娘’。”澳大利亚华裔青少年梁凯伦说。

近日，2025年“穿越千年·梦回长安”中华文化体验之旅春令营活动开幕式在陕西省西安市第三十中学举行。澳大利亚华夏文化学校的近30名华裔青少年与西安市第三十中学的学生们互赠礼物，共同体验书法、绘制脸谱等。

澳大利亚华裔青少年吴欣嶷兴致勃勃地和同伴们切磋着书法技艺。“来到西安，我有一种浓浓的归属感，也认识到历史是有趣的、鲜活的。我很珍惜这次与古都‘对话’的机遇，拍摄了许多视频分享给家人朋友。”吴欣嶷说。

在为期11天的活动中，华裔青少年将通过实地参观、文化体验和交流探讨，领略中华优秀传统文化的魅力——在西安城墙上，触摸历史的沧桑肌理；在“千人千面”的兵马俑前，见证秦代工匠的不朽匠心；在秦岭的幽深之处与大熊猫不期而遇，感受自然之美。

“本次活动精心设置了创新性课程，引导孩子们带着问题、带着思考去探索古都文化，在交流和分享中共同学习。千年文化脉络通过有趣多样的体验活动走进华裔青少年心中，增强他们对中华文化的认同。”澳大利亚华夏文化学校校长张晋说。

“我们以‘长安’为厚重课本，以历史遗迹为天然课堂，期望让中华文化挣脱典籍的束缚，鲜活地走进华裔青少年的眼眸、掌心，深深扎根其心间。”西安一鸣实景教育科技有限公司董事长祝成成介绍，作为本次活动的执行方，该公司长期在实景教育领域深耕，截至2025年3月，已面向全球进行了619个中华传统文化主题教学。

“春天的西安，鲜花四处盛开，古都充满生机与活力。旅程中，我不仅收获了丰富的知识，还结交到真挚的友谊，更寻得心灵深处的文化之根。”吴欣嶷说。

（来源：中新网 李一璠）

(责编：李昉、孙竞)