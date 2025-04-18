原标题：厦门举行 “生物医学—医工交叉”项目对接会

4月10日，2025“源行计划”高校科技成果“生物医学—医工交叉”专场项目对接会在厦门科学城举行。来自中山大学等高校的项目负责人、科研专家，以及厦门大学附属第一医院等医疗机构、行业领军企业和投融资机构代表齐聚一堂，共同探讨生物医学与医工交叉领域的最新进展与合作机遇。

厦门市科技局副局长黄颖在致辞中表示，对接会旨在深度挖掘高校科技成果，促进其与厦门当地产业需求的精准对接。厦门积极开展和实践“技术源头掘金”行动以及“拨投结合”等科技成果转化模式创新，搭建技术与资本碰撞的平台、科技创新和产业创新深度融合的桥梁，力促科技成果加速在厦门转移转化。

活动现场，一批医工交叉领域的“硬科技”成果亮相，包括可改善高尿酸血症的益生菌及益生元、便携式免扩增数字核酸/蛋白现场检测系统、基于多模态特征融合的脑卒中早期检测系统，以及实现微米级精度操作的眼科手术机器人等。针对这些成果，参会机构代表与高校科研团队进行了深入交流，部分项目团队还赴重点园区和企业开展实地考察，初步达成多项合作意向。

据悉，厦门科学城作为城市高质量发展的新引擎，正加快布局创新平台和产业载体。目前，厦门科学城已建设3家省创新实验室、12家新型研发机构和公共技术服务平台，吸引超1800家企业注册入驻。（记者符晓波）

(责编：郝孟佳、孙竞)