打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

聚焦人才培训

粤西核电运维产业学院成立

2025年04月18日08:45 | 来源：科技日报
小字号

原标题：粤西核电运维产业学院成立

记者4月15日获悉，粤西核电运维产业学院日前在广东阳江技师学院挂牌成立。

粤西核电运维产业学院是华南地区首个以核电运维人才培训为主的产业学院，由阳江核电、阳江技师学院等9家单位共同打造，通过创新校企合作机制，共同推动核能行业人才培养，为清洁能源产业发展提供智力支持。

“产业学院的成立是职业教育与产业需求精准对接的创新之举，更是为粤西乃至大湾区锻造核电运维领域‘大国工匠’的关键一步。”阳江市人力资源和社会保障局党组成员、副局长车代表说，希望学院以“立足阳江、服务粤西、辐射湾区”为目标，聚焦核电运维全产业链需求，深化“订单式培养”“工学一体”等育人模式，打造产学研用深度融合的示范标杆，为行业输送更多“用得上、留得住、发展好”的高技能人才。

阳江核电有限公司大修部经理王军说，构建“政校企”长效合作机制，可进一步打通“产业需求—教育培养—人才输送”的全链条，让课堂对接车间、实训对接实战、毕业证对接技能证，实现人才培养与区域产业集群、企业需求的全方位融合，为阳江“百千万工程”注入强劲动能，促进阳江市教育链、人才链、创新链、产业链有机结合。

挂牌当日，“核电企校双制班”开班，14名核电领域骨干人才被聘为“特聘教师”，首批180名学生进入企校双制班。（记者罗云鹏 通讯员朱丹）

(责编：郝孟佳、孙竞)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部