原标题：粤西核电运维产业学院成立

记者4月15日获悉，粤西核电运维产业学院日前在广东阳江技师学院挂牌成立。

粤西核电运维产业学院是华南地区首个以核电运维人才培训为主的产业学院，由阳江核电、阳江技师学院等9家单位共同打造，通过创新校企合作机制，共同推动核能行业人才培养，为清洁能源产业发展提供智力支持。

“产业学院的成立是职业教育与产业需求精准对接的创新之举，更是为粤西乃至大湾区锻造核电运维领域‘大国工匠’的关键一步。”阳江市人力资源和社会保障局党组成员、副局长车代表说，希望学院以“立足阳江、服务粤西、辐射湾区”为目标，聚焦核电运维全产业链需求，深化“订单式培养”“工学一体”等育人模式，打造产学研用深度融合的示范标杆，为行业输送更多“用得上、留得住、发展好”的高技能人才。

阳江核电有限公司大修部经理王军说，构建“政校企”长效合作机制，可进一步打通“产业需求—教育培养—人才输送”的全链条，让课堂对接车间、实训对接实战、毕业证对接技能证，实现人才培养与区域产业集群、企业需求的全方位融合，为阳江“百千万工程”注入强劲动能，促进阳江市教育链、人才链、创新链、产业链有机结合。

挂牌当日，“核电企校双制班”开班，14名核电领域骨干人才被聘为“特聘教师”，首批180名学生进入企校双制班。（记者罗云鹏 通讯员朱丹）

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