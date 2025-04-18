原标题：点亮小听众的科学梦想

4月15日至16日，中国宋庆龄基金会、国家自然科学基金委员会、昆明市委人才工作领导小组共同主办“给孩子们的大师讲堂”走进云南活动。

围绕“一片茶叶里的新质生产力”“田野里的‘黑科技’”“追寻光的能量”“呵护地球的生机和活力”4个主题，8位农业、新能源、生物多样性领域科学家，分别走进昆明市第三中学、昆明市金康园小学、昆明市禄劝县第一中学、昆明市禄劝县民族小学，与3000余名青少年面对面交流互动。

中国宋庆龄基金会副主席沈蓓莉介绍，为加强青少年科学教育，给孩子们的梦想插上科技的翅膀，中国宋庆龄基金会策划推出“给孩子们的大师讲堂”走进云南活动：“希望同学们将听到的科学故事、学到的科学知识和感悟到的科学家精神转化为成长的动力和阶梯，刻苦学习、努力成才，为实现高水平科技自立自强、建设世界科技强国贡献力量。”

育种创新丰富基因库、绿色智慧茶业提升效率品质、工艺升级打造优质茶品、功能研究挖掘健康价值……15日上午，在昆明市第三中学，浙江大学求是特聘学者、博士生导师王岳飞以《科技创新与中国茶产业发展》为题，为师生们破解茶叶“健康密码”，讲解如何用科学技术帮助传统茶行业释放强大生产动能。在专题讲座中，安徽农业大学教授宛晓春向同学们系统介绍了茶叶的起源、传播和营养保健功能。

15日下午，云南大学教授胡凤益以袁隆平院士的杂交水稻和他的“禾下乘凉梦”为引，介绍了自己和团队研发育种的多年生水稻新品种。当听到“这种新型水稻能省去每年的育秧插秧，让农民伯伯少弯腰”的介绍时，教室里响起了热烈掌声，孩子们的目光里满是期待。

云南师范大学教授尚轶则化身“土豆侠”，以“小土豆大智慧”为题，与同学们分享了关于马铃薯的知识，介绍了一个小土豆引发的“科技革命”。

16日上午，中国科学院院士、浙江大学材料科学与工程学院教授杨德仁来到禄劝县第一中学，为现场600名初中学生作当日首场讲座。他向同学们介绍了太阳能与光伏发电的科学知识，展示了人类生活和航空航天领域太阳能光伏发电的应用场景。当这场名为“追寻光的能量”的专题讲座结束后，学生们涌上来围绕在院士身边求教问题，热情高涨。

青年科学基金项目（A类）获得者、西南石油大学副校长周莹分享了太阳能合成燃料的发展历史、工作原理、面临挑战和发展愿景，带领孩子们探索“太阳能合成燃料”的奥秘，感受“太阳能的魔法变身”。

16日下午，在“呵护地球的生机和活力”专题讲座中，中国科学院院士、云南大学讲席教授张克勤以“奇妙的微生物”为题，用生动的故事与同学们分享了他研究的线虫生物防控策略，探讨微生物在农业生产绿色防控中的巨大潜能。

青年科学基金项目（A类）获得者、西北大学教授齐晓光以幽默风趣的语言，向禄劝县民族小学600余名小学生介绍了金丝猴的社会组织及个体活动现象，为大家揭开了灵长类动物的社会演化之谜。

讲座一结束，多名小学生快速聚拢到齐晓光周围，请他给自己写下寄语。

“听了科学家们的讲座，我对科学更感兴趣了！”禄劝县民族小学四年级学生武兴妍激动地说，“我一定好好学习，将来也要探索科学奥秘。”

（记者 张亚雄）

(责编：李昉、孙竞)