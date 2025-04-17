原标题：《南昌市“一企业一博士”科技人才 服务行动实施方案》印发

记者4月14日从江西省南昌市科技局获悉，《南昌市“一企业一博士”科技人才服务行动实施方案》（以下简称《方案》）日前正式印发。《方案》旨在进一步推动产业链与创新链、人才链深度融合，加快产学研合作和科技成果转化，助力企业科技创新和产业转型升级。

据悉，《方案》聚焦服务南昌市“8810”行动计划和其他经济社会发展重点领域。《方案》提出，积极发挥高校、科研机构、医疗卫生机构人才资源优势，选派博士到提出需求的企业开展服务，帮助企业解决技术难题，拓宽企业创新源头供给，引领企业创新发展，为高质量发展培育新动能。

《方案》明确，入企博士需具备扎实专业知识，且对企业技术创新有浓厚兴趣；驻点企业应为科技型企业，自主创新意识强且能提供相应条件；入企博士派出单位应为驻南昌高校、科研机构、医疗卫生机构等。此次行动将在南昌市构建“一企业一博士”“一产业链N团队”的服务模式。

根据《方案》，原则上1家企业派驻1名博士，而制造业重点产业链“链主”企业、龙头企业可申请3—5名博士组成的博士团；同时，围绕南昌市制造业8条重点产业链，一对一选派博士团，积极对接总链长办公室单位及各链长办公室单位，协助梳理重点产业链发展过程中的行业重大需求或产业关键技术难题，提出解决方案。博士（团）服务周期为两年，每年线下服务不少于10次。服务内容涵盖参与企业研发、开展政策宣讲与技术培训、对接科技资源等多个方面。

此外，根据绩效考核结果，合格等次的博士可获1万元绩效奖励，优秀等次为2万元；博士团成员依团队考核结果分别获1万元或2万元奖励。已在同一家企业担任市级科技特派员的博士不重复享受“一企业一博士”工作经费补助和绩效奖励。（记者魏依晨）

(责编：郝孟佳、李昉)