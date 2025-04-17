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九部门发布意见

以人工智能服务教育变革

2025年04月17日08:45 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京4月16日电  （记者丁雅诵）记者从教育部获悉：为开辟教育发展新赛道和塑造发展新优势，全面支撑教育强国建设，教育部等九部门发布《关于加快推进教育数字化的意见》（以下简称《意见》），提出全面推进智能化，以人工智能服务教育变革。

　　《意见》要求，推动学科专业数字化升级和科研范式变革。面向数字经济和未来产业发展，优化高等教育学科专业设置，超前布局数字领域学科专业。面向先进制造业和现代服务业数字转型需要，动态调整职业教育专业，赋能产教深度融合。以人工智能技术推动科研范式变革，提高科研组织效率，提高成果转化效率，助力建设一批新兴学科、交叉学科。

　　《意见》提出，要完善知识图谱，构建能力图谱，深化教育大模型应用，推动课程体系、教材体系、教学体系智能化升级，将人工智能技术融入教育教学全要素全过程，推动科技教育和人文教育融合。提升国家智慧教育公共服务平台智能化水平，增强平台开放性，创新资源新形态，增强资源交互性，实现个性化智能推荐，完善资源开发、上线、应用、评价和退出全生命周期管理机制。

　　《 人民日报 》（ 2025年04月17日 07 版）

(责编：李昉、郝孟佳)

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