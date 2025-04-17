辽宁沈阳皇姑区做好人才“引育留用”

本报记者 辛 阳

“感受到了满满诚意！”毕业于厦门大学的博士潘思同，搬进辽宁省沈阳市皇姑区提供的人才房，看着宽敞明亮、设施齐全的房屋，她由衷感慨。

两年多来，老城区皇姑区已吸引了百余名博士在这里扎根。皇姑区委常委、组织部部长高文峰介绍，皇姑区将“第一资源”转化为“第一动力”，全面加强人才队伍建设，为高质量发展蓄势赋能。

2022年9月，皇姑区全面实施“引博工程”，构建“政策体系、发展平台、服务保障”协同发力的人才“引育留用”机制。面向海内外招引博士人才，皇姑区推出一系列政策：连续3年每月发放3000元生活补贴，报销本硕博全额学费（上限15万元）；提供面积不低于100平方米的精装住房，可免费居住10年，期满后还可享受40%购房补贴；为人才家属就业、子女入托入学等提供帮助……

“我看重的不只是政策保障，还有将心比心。”2022年10月第一批入职皇姑区的博士王思宁，对当年的场景记忆犹新——入职见面会那天，皇姑区多个部门负责人参与沟通，双向交流培养方式和未来预期，这让王思宁心生暖意。

为帮助博士人才尽快适应岗位、融入区域发展，皇姑区创新推出“双导师”制培养模式，安排区级领导干部和职能部门负责人担任新入职博士人才导师，提供业务技能等多方面指导。此外，还成立创新发展研究中心，统筹做好培养、管理、考核、选拔等各项工作；将博士人才安排到科技、教育、财政等重点部门，多领域实践锻炼。

好钢要用到刀刃上。皇姑区构建“博士+”用才模式，激发博士人才创新引领作用。“我们充分发挥博士的专业化优势，挖掘‘博士+’研究、科创、项目、改革等方面的深度和广度，给专业化人才更大的舞台。”高文峰说。

皇姑区组成23个博士团，对区内304家重点高新技术企业和13家高校院所的技术需求、科技成果、创新人才情况进行全面摸排和技术对接，探索“企业出题、博士破题、汇智解题”模式。“企业处于转型发展的关键期，博士团将帮助我们加快技术攻关。”沈阳北山电子科技有限公司相关负责人说。

毕业于中国人民大学计算机应用技术专业的博士鲍宁，在入职皇姑区科技局后，对辖区内200多家高新技术企业情况进行了摸底汇总。凭借扎实的编程功底，鲍宁助力皇姑区先行先试科技企业创新积分制，推出科技评价系统，实现人工智能赋能企业评估和精准培育。

博士们还牵头做课题，不断为区域发展贡献“金点子”。围绕基层治理、银发经济发展、城中村改造等一系列现实课题，博士们深入调查研究、撰写理论文章、推动方案落实、破解改革难题。

“经过两年多的探索与实践，皇姑区百余名博士人才在各自岗位尽展才能，对全区的人才队伍也起到了带动作用。”高文峰说。

《 人民日报 》（ 2025年04月17日 07 版）

(责编：李昉、郝孟佳)