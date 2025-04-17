本报记者 杨文明 本报通讯员 王 勇摄影报道

图①：陆良县芳华镇龙潭社区露天蔬菜种植基地，是当地“校园餐”供货商重要货源之一。

图②：“校园餐”食材供货商将食材装进冷链物流车。

图③：三岔河镇第二中学，食堂工作人员在验收“校园餐”食材。

图④：三岔河镇第二中学，食堂工作人员在备菜。

图⑤：三岔河镇第二中学，学生们在吃饭。

听说伏东茂要随机到学校“吃碰饭”，记者提出跟着体验。这位云南曲靖市陆良县纪委监委第六派驻纪检监察组组长答应得爽快：“今天咱们去镇上看看！”

4月14日，记者一行抵达陆良县三岔河镇第二中学，到达食堂门口后，伏东茂才通知校长孙富华前来。

大家换上鞋套、戴好口罩，进入后厨。先看冷柜内肉是否新鲜，再查农残检测等台账是否齐全；核对完菜谱和供货单，再看食堂师傅炒菜。记者看到，收货区和留样区都有监控。

去年11月以来，曲靖市纪委监委要求督促教育体育、市场监管等部门，以“吃碰饭”的形式开展“陪餐式”监督，对全市1841所学校、1608个食堂进行校园食品安全监督检查，与学生同进食堂、同窗打菜，同付费、共进餐，对“校园餐”供应全链条进行全方位“体检”。

孙富华说：“现在全程监督、随机监督，管理食堂可不敢马虎！”

《 人民日报 》（ 2025年04月17日 10 版）

(责编：李昉、郝孟佳)