充分发挥青年优势

孙秋红

青年是国家经济社会发展的生力军和中坚力量。青年兴则国家兴，青年强则国家强。党的十八大以来，习近平总书记高度重视、亲切关怀青年，强调“青年人朝气蓬勃，是全社会最富有活力、最具有创造性的群体”“国家的希望在青年，民族的未来在青年”“中华民族伟大复兴的中国梦终将在一代代青年的接力奋斗中变为现实”。习近平总书记的重要论述，为做好新时代党的青年工作指明了前进方向、提供了根本遵循。党的二十大报告提出“青年一代更加积极向上”，充分体现出新时代党的青年工作取得了重大成就、发生了深刻变革。在以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业的新征程上，广大青年施展才干的舞台无比广阔，实现梦想的前景无比光明，将大有可为，也必将大有作为。

青年满怀理想激情与奉献精神。追梦需要理想和激情，圆梦需要奋斗和奉献。在西部广袤大地，无数青年扎根基层，为当地教育、医疗、文化等事业贡献力量，以实际行动响应“到西部去，到基层去，到祖国最需要的地方去”的号召；在志愿服务领域，青年志愿者踊跃参与扶贫帮困、生态环保等活动，弘扬社会主义核心价值观，传递爱心与温暖，引领文明新风尚；等等。新时代的中国青年满怀理想激情与奉献精神，在磨砺中经风雨、长才干、壮筋骨，是推动社会进步、国家发展的重要力量。

青年拥有旺盛的创造力与创新思维。置身新一轮科技革命和产业变革深入发展的浪潮，我国青年科技人才勇攀科学高峰，打破传统思维的桎梏，大胆尝试新方法、新技术，攻克一道又一道技术难题，为我国科技事业开拓崭新路径。近年来，我国一系列重大科技成果引人瞩目，“北斗”组网、“嫦娥”探月、“中国天眼”等重大工程背后，都有青年团队的智慧与贡献。他们的创造力与创新思维，不仅助力我国在全球科技与经济竞争中崭露头角，更引领社会生产生活方式发生深刻变革。

青年具备卓越的学习能力与适应能力。青年人的思维更为开放、更有创新性，他们学习能力强，善于整合资源，勇于尝试新事物。比如，随着乡村振兴战略的推进，不少青年创业者凭借独特的创意和敏锐的市场洞察力，开发出具有地方特色和文化底蕴的旅游产品和服务，并运用现代营销手段，提升农村新业态的品牌影响力和市场竞争力，为农村经济发展注入新的活力。广大青年在学习中掌握新知识、新技能，锤炼品格意志，迅速在工作中增长才干、练就本领，以真才实学服务人民、贡献国家。

在激发广大青年发挥优势、施展才干的同时，也要看到当前青年发展还面临一些问题和挑战。比如，部分青年心理健康问题日益凸显、青年社会教育和实践教育需要加强、青年就业的结构性矛盾比较突出、青年创业创新的热情有待进一步激发等。针对这些问题和挑战，党的二十大明确要求“全党要把青年工作作为战略性工作来抓”，党的二十届三中全会《决定》提出“完善青年创新人才发现、选拔、培养机制”。我们要把党中央决策部署落到实处，引导社会各界齐心协力为青年成长成才创造良好条件、提供更多机遇与支持。

具体来看，要主动走近青年、倾听青年，了解他们的思想动态、价值取向、行为方式、生活方式，倾听他们对社会问题和现象的看法、对党和政府工作的意见和建议。要推动社会保障体系充分覆盖青年急需的保障需求，帮助青年解决好在毕业求职、创新创业、社会融入、婚恋交友、老人赡养、子女教育等方面的操心事、烦心事，提升服务青年精准化、专业化水平。完善中长期青年发展规划实施机制，优化完善青年发展统计监测指标体系，并加强统计监测成果运用，从中发现规律、提高认识、提出办法。推进青年发展型城市建设，着力优化青年优先发展的规划环境，放手让青年在重要领域和重要岗位上攻坚克难、施展才华，努力为青年成长成才营造良好环境。

（作者单位：北京理工大学）

《 人民日报 》（ 2025年04月17日 13 版）

(责编：李昉、郝孟佳)