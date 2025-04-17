原标题：活真菌建筑材料可自我修复

据16日发表在《细胞》出版社旗下的《细胞报告·物理科学》杂志上的论文，美国蒙大拿州立大学工程师利用真菌的根状菌丝体和细菌细胞，研发出一种新型建筑材料。这种在较低温度下由活细胞制造而成的材料具备自我修复能力，未来有望成为混凝土等高排放建筑材料的可持续替代品。

随着环保意识的增强，利用生物来制成各种材料的行业逐渐兴起，开始进入商业市场。如果细菌能在材料中存活更长时间，其细胞便能执行多种有益功能，包括在受损时进行自我修复、清除污染物等。

然而，利用活生物制成的材料仍面临诸多挑战：一方面，这类材料的存活期较短，限制了其大规模应用；另一方面，它们往往缺乏许多建筑项目所需的复杂内部结构，难以满足多样化的建筑需求。

为应对这些挑战，研究团队尝试新的解决方案。他们受到此前用菌丝体作为包装和绝缘材料支架的启发，探索利用真菌菌丝体作为生物矿化材料支架的可行性。

研究团队对粗糙脉孢菌进行了研究，发现它可用于制作具有各种复杂结构的材料。他们利用这种真菌制造出了类似皮质骨的内部几何形状。与其他通常仅能使用数天或数周的类似生物材料相比，这种材料至少能使用一个月。

团队希望，这种新型生物材料能帮助取代水泥等高碳足迹建筑材料，水泥排放的二氧化碳占人类活动产生的二氧化碳总量的8%。下一步，他们计划诱导细胞存活更长时间，进一步优化材料性能，找到大规模、高效制造这些材料的方法。（记者张佳欣）

(责编：郝孟佳、李昉)