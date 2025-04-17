打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

“小胖墩”为何越来越多

2025年04月17日08:44 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　“我家孩子才9岁，这半年体重增加了20斤”“孩子胖了，非常不喜欢动”……近期，首都儿科研究所成立医学体重管理中心，不少家长带孩子来向医生咨询体重管理意见。

　　近年来，我国青少年儿童超重肥胖比例持续上升。超重肥胖，不仅会影响孩子身体健康，还可能带来焦虑、抑郁等心理问题。

　　“小胖墩”扎堆

　　首都儿科研究所内分泌科副主任宋福英一边翻看检查报告，一边耐心地向家长解释：“身高1.44米，体重63公斤，BMI指数超过30，孩子已处于肥胖范围，这对他的健康会造成不小的影响。”

　　“这几年，‘小胖墩’明显增多了。”山西省阳泉市体育运动学校射击教练员王韡告诉记者，如今，队里选拔队员时，十几个学生里，总有两三个超重的孩子。

　　广东省疾病预防控制中心副主任林立丰说，2023年，广东省中小学生超重肥胖检出率约为20%；近3年来，虽然广东中小学生超重检出率有所下降，但是肥胖检出率呈上升趋势。

　　国家卫生健康委制定的《体重管理指导原则（2024年版）》指出，我国居民健康状况总体改善的同时，超重肥胖问题日益突出。有研究预测，若该趋势得不到有效遏制，2030年我国儿童超重肥胖率将达到31.8%。

　　宋福英说，超重肥胖儿童往往合并多种代谢紊乱问题，高尿酸血症发生率在37.6%至64.5%，非酒精性脂肪肝发生率在23%至77%，高脂血症、糖代谢异常、高血压的比例也不低，睡眠呼吸暂停综合征更是占到了59%。

　　专家指出，根据研究，41%至80%的儿童肥胖可延续至成年，成年后患心脑血管疾病等慢性病的风险大大增加，同时伴随焦虑、抑郁等心理健康问题。

　　为何越来越胖

　　“小胖墩”扎堆，背后的原因不可忽视。

　　首先是吃多动少。“学习压力大，久坐时间长。”山西太原进山中学体育教师朱晓红观察发现，目前很多孩子在校运动量依然不足。

　　“孩子超重肥胖往往是总能量摄入过多、饮食结构失衡导致的，不少肥胖儿童也会营养不良。”宋福英说，吃饭速度过快、吃太多零食、睡前吃过多食物等都是孩子们常见的不良饮食习惯。

　　“胖了就不想动，越不想动就越胖，形成了恶性循环。”北京儿童医院临床营养科主任黄鸿眉说。

　　还有家庭影响。首都医科大学附属北京中医医院儿科主任李敏在门诊中看到，有些“小胖墩”来就诊，同来的父母看起来也是超重或肥胖的体形。“体重跟基因、家庭生活习惯、健康管理意识都有关系。”李敏认为，家长的认知尤为关键。有的家庭平时的饮食习惯就是喜欢吃高盐高糖类食物；有的家长急于让孩子快速减重，采取节食等不当方式，导致孩子肌肉含量减少、营养不良。

　　有的家长还存在观念误区。宋福英表示，一些家长依然有“要多吃、吃得好、越胖越健康”的理念，他们往往认为小孩肥胖没关系，长大了自然会瘦下来，殊不知饮食习惯一旦固定就很难改变。

　　此外，还要注意环境因素。“如今，各类零食层出不穷，广告铺天盖地，诱导性很强。”黄鸿眉表示，孩子们往往会被形象可爱、味道可口的高糖、膨化食品吸引。手机、平板、电脑等电子产品和外卖、网购的普及，正在逐渐改变孩子们的作息习惯，生活变得更便捷的同时，也让青少年儿童更容易接触不健康饮食。

　　相关部门和各地出台系列举措

　　教育部、国家市场监督管理总局、国家卫生健康委出台的《学校食品安全与营养健康管理规定》要求，中小学、幼儿园一般不得在校内设置小卖部、超市等食品经营场所，确有需要设置的，应当依法取得许可，并避免售卖高盐、高糖及高脂食品。

　　广西近日发布的义务教育学校学生餐营养配餐指南提出，6至14岁中小学生餐平均每天提供的食物种类不少于12种、每周不少于25种；结合学生营养健康状况和身体活动水平科学配餐，确保平均每日食物供应量达到标准的要求。

　　学校对青少年儿童超重肥胖防控至关重要。北京市近期发布《关于进一步加强新时代中小学体育工作的若干措施》，提出打造效果显著的体育课、大力开展学生班级联赛等8条举措，让校园体育充分促进学生身心健康发展。山西今年1月1日起施行的《山西省体育发展条例》要求，学校应当将在校内开展的学生课外体育活动纳入教学计划，与体育课教学内容相衔接，保障学生在校期间每天参加不少于一小时体育锻炼。

　　“需要简洁易懂、操作性强的健康饮食和家庭活动科普”“建议加大对食养指南等的解读力度”……记者在采访中收集了不少家长和孩子们的想法——大家期盼健康的体魄，但普遍缺乏科学运动和减肥相关知识、指导。

　　近期，多地医院开设了儿童减重门诊。首都儿科研究所精神心理科将为孩子提供咨询和指导服务，帮助他们积极应对心理挑战；山西省儿童医院临床营养科推出肥胖慢病管理，为孩子量身定制科学安全有效的减重方案……

　　“体重管理不仅涉及膳食和运动，更重要的是提升健康意识和健康素养。”黄鸿眉说，家庭、学校、社会需要协同配合，构建涵盖食品监管、教育评价、城市规划的系统体系，助力孩子们健康成长。

　　专家提醒，如果孩子出现超重肥胖问题，家长需要及早干预，少给孩子吃高盐高糖食品，多带孩子参加户外活动；如果肥胖问题比较严重，应及时就医。

　　（据新华社北京4月16日电  记者高亢、李紫薇、侠克）

　　《 人民日报 》（ 2025年04月17日 15 版）

(责编：李昉、郝孟佳)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部