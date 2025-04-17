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中枢神经系统外首次发现神经干细胞

2025年04月17日08:43 | 来源：科技日报
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原标题：中枢神经系统外首次发现神经干细胞

几十年来，科学家一直认为神经干细胞只存在于大脑和脊髓内。但德国马克斯·普朗克分子生物医学研究所科学家主导的国际科研团队称，他们首次在小鼠的中枢神经系统之外发现了一种新型神经干细胞——外周神经干细胞，这为治疗神经疾病开辟了新途径。相关论文发表在10日出版的《自然·细胞生物学》杂志上。

在最新研究中，来自欧洲、亚洲和北美10多个实验室的科学家借助干细胞技术，从小鼠中枢神经系统周围获得了外周神经干细胞。这些神经干细胞存在于小鼠的肺部和尾巴内，但表现出与大脑神经干细胞类似的特性。

具体而言，外周神经干细胞具有与大脑神经干细胞相同的形态、自我更新和分化能力。它们表达几种神经干细胞特异性标记，并具有与大脑神经干细胞相同的全基因组转录和表观遗传特征。此外，许多从神经管中迁移出来的外周神经干细胞，可分化为成熟的神经元，并部分分化为神经胶质细胞。

研究团队表示，外周神经干细胞的发现不仅为研究哺乳动物神经系统提供了新见解，也挑战了长期以来认为神经干细胞不存在于中枢神经系统之外的观点。这些外周神经干细胞可在培养皿中大量生长，也为再生医学带来了新的可能性。

研究团队认为，从中枢神经系统获取干细胞面临极大挑战，而外周神经干细胞更容易获得，有望为神经修复和再生提供新途径。如果这些外周神经干细胞也存在于人体内，那它们可能具有巨大的治疗潜力，未来可用于治疗帕金森病、脊髓损伤以及其他神经退行性疾病。（记者刘霞）

(责编：郝孟佳、李昉)

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