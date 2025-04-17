王成斌

发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点。企业培育和发展新质生产力需要更多创新型科技人才。然而，当前科技人才向企业流动存在一些壁垒，需从优化政策、搭建平台、完善机制等方面协同发力，推动科技人才向企业创新一线流动。

支持有能力的企业建设高水平科研平台。企业科研平台建设滞后已成为制约人才集聚的瓶颈。应强化国家战略科技力量向企业延伸，支持龙头企业牵头组建重点实验室、技术创新中心，打造战略科研平台；加强区域协同创新网络建设，围绕区域内的优势产业和战略性新兴产业，组建产业技术创新联盟，推动企业、高校、科研机构等主体协同创新，构建区域创新生态；拓展国际合作渠道，对“专精特新”企业给予国际科技合作专项支持，鼓励企业参与全球技术竞争与合作，确保企业技术、产品和服务符合国际市场前沿需求。

积极拓展企业一线科技人才未来发展空间，加快建立以创新价值、能力、贡献为导向的科技人才评价体系。一方面，推动建立以市场和贡献为导向的职称评审绿色通道，打破学历、资历等限制，对突破关键核心技术、为企业带来显著经济效益的企业科技人才实行“破格直评”，直接评定高级职称；另一方面，推动建立校企科研成果、人才评价互认机制，涵盖基础研究、应用研究和技术开发等不同领域，突出创新质量和实际贡献，确保人才在不同单位的评价结果能够相互认可，破除双向流动的身份壁垒，从而实现人才在企业与高校之间的顺畅流通。

改进企业科技人才激励机制，消除企业科技人才后顾之忧。完善荣誉激励体系，在各级科技项目、人才计划、社会荣誉评审中，向在企业创新创造的一线科技人才倾斜，给予企业的科技人才应有的认可和荣誉。同时为企业科技人才提供多层次保障，实施“科创人才安居工程”，在产业园区配建人才公寓并给予人才租金补贴。

深入推进教育科技人才一体化改革。要积极创新组织形态，促进高校、科研院所与企业之间的人才流动。支持高校、科研院所与企业合作，实施高层次人才“双聘制”“兼聘制”，鼓励企业技术骨干到高校兼职授课、参与科研项目、指导研究生，同时引导高校及科研院所的教师和科研人员到企业开展技术服务、成果转化；鼓励高校及科研院所到企业设立联合实验室，实现“编制在院校、科研在平台，转化在企业”，推动校企科技人才、仪器设备、场地硬件等创新资源共享共用，推动产学研深度融合；推行“银发专家顾问团”“候鸟式专家工作站”等模式，吸引退休科学家及短期项目专家为企业提供战略咨询、技术指导等服务。

（作者为全国政协委员、南京师范大学党委书记）

《 人民日报 》（ 2025年04月17日 18 版）

(责编：李昉、郝孟佳)