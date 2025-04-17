原标题：从问题诊断转向解决方案设计

图片来源：联合国大学官网

目前极端天气频发、生物多样性丧失、污染持续加剧，在危机不断升级的背景下，联合国提出了一种大胆的变革方案。联合国大学环境与人类安全研究所（UNU-EHS）发布的《2025年相互关联的灾害风险报告：翻开新的一页》将关注点从问题诊断转向解决方案的设计。报告指出，当前的许多解决措施仅停留在表面修补层面，要想实现持久有效的变革，必须深入研究造成这些问题的社会结构和思维模式。

“社会正处于一个十字路口。”联合国大学环境与人类住区研究中心主任申晓萌教授表示，“多年来，科学家一直在警示我们对地球造成的破坏及其应对之策。然而，真正有意义的行动却迟迟未见。尽管我们知道气候变化正在恶化，但化石燃料消耗量仍在屡创新高；面对已迫在眉睫的垃圾危机，预计到2050年，家庭垃圾量还将翻倍。一次又一次，我们预见了前方的危险，却依旧选择继续前行。很多时候，即使看到了悬崖边缘，我们也知道该如何转身，但我们依然怀着盲目自信，义无反顾地走向深渊。这是为什么？”

为了解答这个问题，报告深入探讨了人类行为的本质，以及实现真正变革的方法，并分享了世界各地已发生的积极变化案例，以供其他地区借鉴。通过这些分析，报告希望能够激发人们思考，引导社会迈向更可持续的发展道路。

五个领域需系统性变革

《相互关联的灾害风险》是以科学为依据的年度系列报告，自2021年开始发布。上一版已经警告了不可逆转的风险临界点，今年，研究人员延续了上一版报告的思路，制定了前进的路线图：深度变革理论。

这一理论深入探究全球问题的根源，找出社会中导致这些问题持续存在的结构和假设。例如，当一条河流被塑料垃圾堵塞，造成灾难性的洪水时，人们可能会批评垃圾管理系统，并呼吁增加回收利用。然而，深度变革理论则更深入：它首先确定导致垃圾堆积的结构，例如一次性物品或大规模生产系统，然后深入探究导致这些系统建立的假设，以及激励人们继续使用这些系统的假设，例如相信“新事物更好”或物质生产和消费是进步的标志。

报告概述了迫切需要进行深层系统性变革的五个领域：重新思考废物：变垃圾为宝；重新与自然接轨：从分离到和谐；重新考虑责任：从我到我们；重新想象未来：从几秒到几个世纪；重新定义价值：从经济财富到地球健康。

真正的问题在于根部

科学家将他们的模型比作一棵树，树上的果实象征着可见的结果，但真正的问题在于根部——如果根部腐烂，那么结出的果实也会是坏的。报告强调，真正的变革必须从根源开始。如果不重新审视这些系统背后的价值观和思维方式，系统的本质永远不会改变。

报告中引用了太阳能地球工程的例子，以说明不解决深层根源问题可能会带来更大的风险。当前，人们对太阳能地球工程技术的研究和部署兴趣日益增加，例如通过向地球平流层喷洒气溶胶来反射阳光，降低全球平均气温。尽管这种方法被视为应对气候变化的一种解决方案，但它也可能对全球天气模式产生不可预测的影响。

然而，从深度变革理论的视角来看，太阳能地球工程实际上是一种试图维持现有体系而非追求根本解决方案的尝试。它处理的是人类行为（如全球变暖）带来的负面后果，而不是改变这些行为的根本原因（如燃烧化石燃料）。因此，这种做法只能算作一种表面化的解决办法。

内部杠杆和外部杠杆

为了实现真正深刻的变革，深度变革理论指出存在两种类型的杠杆可以推动这种变革：内部杠杆和外部杠杆。两者缺一不可。

内部杠杆指的是改变系统现有假设的方法，包括范式或思维模式的转变，使人们能够重新定义可能性的界限。它促使人们从优先考虑自身利益，转变为关心全球社会问题的责任人。

外部杠杆则将这些新目标转化为实际的社会结构，以产生更积极的结果。这涉及到政策、制度或教育等方面的变化。例如，在太阳能地球工程的例子中，内部杠杆帮助人们改变思考方式，从单纯追求自身利益，变为更加注重全球责任；而外部杠杆则通过创建必要的政策和制度框架来支持这种转变，促进国际合作和共同解决问题的努力。只有当内部与外部杠杆相结合时，才能创造持久且深刻的变革，从而引领人们走向一个更加美好的未来。

是时候翻开新的一页

报告承认，变革面临诸多重大挑战。譬如，即便解决方案已经明确且变革正在进行中，利益冲突、恐惧和系统性惰性仍可能阻碍这些变革的实际实施。

而克服这些问题的关键在于，人们需要认识到，积极的变化不仅是可以实现的，而且是每天都在发生的。既然所有系统都是由人类构建的，那么它们也就可以被人们改变。

报告主要作者齐塔·塞贝斯瓦里博士说：“改变可能令人不安，但倒退并不能解决快速发展的世界所面临的挑战。这份报告不仅仅是关于避免灾难，而是鼓励我们摆脱仅仅减轻伤害的思维模式。如果我们只关注防止最坏的情况发生，而不是努力争取最好的结果，那我们就限制了自己的潜力。但解决造成问题的根本原因，促进全球合作，并相信我们的集体力量，就可以塑造一个让子孙后代不仅能生存下去，还能繁荣昌盛的世界。”

现在，是时候重新思考并翻开新的一页了。（记者 张梦然）

(责编：郝孟佳、李昉)