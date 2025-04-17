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新型水性电池能稳定循环两千次

有望用于电动汽车等领域

2025年04月17日08:41 | 来源：科技日报
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原标题：新型水性电池能稳定循环两千次

锂离子载体双相电解质设计图。图片来源：《自然·纳米技术》

锂离子载体双相电解质设计图。图片来源：《自然·纳米技术》

美国科学家开发出一种水性电池，能稳定循环2000次。鉴于水性电池比非水性锂电池更安全，其有望成为锂离子电池的补充，应用于电动汽车等领域。相关研究发表于新一期《自然·纳米技术》杂志。

水性电池是一种以水溶液为电解液的电池。与传统非水性锂离子电池相比，水性电池使用基于水的电解质，不存在易燃风险，大大降低了使用过程中的安全隐患。此外，相比传统电池类型，水性电池对环境污染更小，更加环保。水性电池的安全性和环保性特点，有望广泛应用于储能系统、电动汽车等领域。

但是，水性电池也有诸多不足之处。首先，由于电解液为水溶液，其离子传输速度较慢，导致水性电池的能量密度相对较低。其次，如果水性电池的电解质中出现杂质，会导致电解质的稳定性下降，影响电池寿命和性能表现。这些短板使水性电池目前的应用范围有限。

为攻克上述难题，在最新研究中，科学家开发出一种水性/有机双层电解质，而且使用锂纳米簇来增强电解质的性能。这些纳米簇由12-冠醚-4和四甘醇二甲醚制成。

这种设计克服了水性电池电解质的问题，增强了电解质的稳定性，也降低了其内部电阻，使电池实现了高循环寿命（2000次循环）。

这种新型水性电池能在0—4.9伏的电压下工作，比其他类型电池更清洁、更安全，也更容易回收。电池的高生命周期也显示出非凡的耐用性，为其广泛应用奠定了坚实基础。（记者刘霞）

(责编：郝孟佳、李昉)

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