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鹏城创业那些事儿

本报记者 孙亚慧
2025年04月17日08:38 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　这是二〇二三年拍摄的深圳市南山区粤海街道。
　　新华社记者 毛思倩摄

　　王畅（右）与团队成员在查看测试数据。
　　受访者供图

　　谈起海归创业在深圳，绕不开深圳市留学生创业园。这家创办于2000年10月的园区，由深圳市政府与国际华人科技工商协会共同创立，是深圳吸引海外留学人员回国创业、扶持留学生科技创新发展的重要平台，“政府引导，留学生管理”的市场化运作模式，在创园之初亦属首创。

　　20多年的引才育才实践中，这里孵化出以朗科、迅雷、奥比中光、青铜剑科技等为代表的千余家优秀企业和项目。如今，循着前人的脚步，更年轻的创业者来到了这里。

　　

　　新“归雁”，新身份

　　再一次回到深圳市留学生创业园的时候，已经40岁出头的王畅有了新身份，他是翼同半导体（深圳）有限公司的负责人。

　　2000年，王畅前往加拿大读书，获得电子工程专业的本科学位。毕业后，王畅回国来到深圳的一家知名外企工作，“我这个东北孩子一路南下，成了鹏城深圳的一只新‘归雁’。”

　　“那时，我所在的公司虽然从规模上看不大，但在业内知名度很高，员工离职后自己组团队创业的也不少。”王畅坦言，像一种潜移默化的影响，他在那时就有了创业的意向，希望有朝一日也能带领团队，在熟悉的领域闯出一片天地。

　　上班路上，他每天会经过位于南山区粤海街道的留学生创业园。直到2023年，在已回国工作十余年的人生节点，王畅又迈出了非常重要的一步——辞掉工作，自己创业。

　　他的队伍不大，但精兵强将不少——团队成员普遍拥有较高的学历背景，具有丰富的行业经验，其中还包括全职的外籍专家。

　　“曾经天天路过的留创园里，终于有了一间属于我自己的办公室。”王畅乐呵呵地说。

　　办公室的房租价格，只有周边办公楼的不到1/3。从减免海归团队房租开始，留创园提供的牵线搭桥、定期培训、金融支持等系列配套服务，解决了团队的后顾之忧，让他们能够专心致志搞研发。

　　王畅认为，过去几年中，半导体功率模块封装创新主要集中在工艺创新，例如提高可靠性和通流能力等。他的团队试图实现融合技术，围绕拓扑和控制策略的创新，在成熟的工艺基础上开发出更有性价比的产品。

　　“与二十几岁的创业者相比，人到中年创业面临更大的家庭和社会压力，但同时也拥有更丰富的行业经验与资源积累。通过结合传统行业经验和人工智能等新兴技术，我相信我们可以在激烈的市场竞争中找到突破口。”王畅说。

　　招才引智，孵化育成

　　国际华人科技工商协会主席李大西至今记得，2003年10月，自己参加深圳市留学生创业大厦奠基仪式的那一幕。作为奠基人之一，他见证了深圳市留学生创业园从无到有，见证了许多企业从零开始到攀上高峰。

　　李政道推动设立的“中美联合招考物理研究生项目”里，李大西是900余名学生其中之一。联合招考中，李大西考得了纽约大学的第一名、哥伦比亚大学的第二名，他最终选择了纽约大学，并获得全额奖学金。

　　1985年，李大西获得了博士学位，又继续搞起了博士后研究。一个华尔街猎头找到他，认为他既然能做物理模型，做金融模型也就不在话下。他“跨界”去了华尔街，一做就是十几年。

　　在美生活多年，李大西始终牵挂中国发展。如何给有回国创业想法的留学生提供帮助，尤其是金融方面的扶持？这个念头一直在他心里，也是他推动建设深圳市留学生创业园的初衷。

　　截至去年底，深圳市留学生创业园已累计引进来自美、英、法、加、日等20多个国家和地区的留学人员1500余人，其中博士占比近1/3、硕士占比近2/3，已孵化留学生企业1200余家，其中国家高新技术企业157家。

　　“20多年来，园区立足深圳市政府科技创新发展战略，聚焦吸引留学人员回国来深发展，服务科技创新创业和产业培养。”深圳市留学生创业园总经理张一君说，园区充分发挥深圳区位优势、高新区创新生态优势、海外股东招商网络资源优势、留创园创新管理机制优势，围绕“人才技术优先、海外项目优先”的双优驱动战略，积极引进海外高层次人才项目、国际前沿高新技术，全力构建具有留学生创业特色的科技企业孵化生态。

　　增强创新能力

　　去年11月，中央组织部、人社部等10部门联合发布《关于进一步做好留学人才回国服务工作的意见》，其中指出，搭建留学回国人才创新创业平台。加大留学人员创业园（简称留创园）建设投入力度，支持各地制定完善留创园发展政策，落实场地、财税、服务等优惠政策。落实留创园建设和服务规范，发挥省部共建留创园示范带动作用，在部分产业集中的地区共建专业园。鼓励在留创园建立离岸创新创业基地。

　　纳伟医疗科技（深圳）有限公司相关负责人告诉记者，在考察了国内多个城市，综合考虑多维度引才政策甚至园区具体位置后，他们最终选择将团队落在深圳市留学生创业园。

　　“交通便利、人才聚集和营商环境是我们最看重的。”该负责人说。

　　这支团队专注于开发微创手术机器人，首个产品将应用于泌尿外科。微创手术机器人采用自动切割技术，将很大程度提高手术效率。

　　就在上周，王畅团队的车规级功率模块工厂正式落户珠海市高新区南方软件园，立足粤港澳大湾区，他正寻找更多机会，不断提高产能。

　　“除了在深圳的总部，我们现在还有两个分公司，一个在珠海，一个在香港。对于今天的海归创业者来说，彼此之间信息差越来越小，以前那个依靠信息差就有很大概率能创业成功的时代早已过去了。这倒逼我们必须增强创新能力，拿出真正具有竞争力的产品。市场大浪淘沙，我们想做的是多年以后还能留名的企业。”王畅说。

(责编：李昉、郝孟佳)

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